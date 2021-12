Le directeur des ressources humaines de Bungie démissionne et confirme des cas de sexisme et de racisme

Dans un contexte où l’industrie du jeu vidéo fait face à de graves accusations dans des sociétés comme Activision Blizzard, Ubisoft ou Quantic Dream, les créateurs originaux de Halo ont également été accusés de sexisme, de harcèlement et de crunch. Bungie, désormais en charge de Destiny 2, a ajouté un nouveau chapitre à l’histoire initialement publiée par IGN. Gayle d’Hondt, jusqu’à présent responsable des ressources humaines de l’entreprise, a démissionné et a dénoncé le harcèlement qu’elle a subi pendant ses plus de 14 ans chez Bungie.

L’information a été divulguée via un e-mail collecté par l’IGN, dans lequel d’Hondt explique que son travail chez Bungie a été ponctué de « conflits interpersonnels difficiles », qui incluent le licenciement de collègues pour « mauvais comportement, discrimination, racisme et harcèlement sexuel ». ”. Sur un plan plus personnel, l’ancienne salariée de l’entreprise a rappelé sa propre expérience : « Un homme, un cadre, quelqu’un que je pensais être mon ami » l’aurait abusée et aurait été licenciée.

Un message d’espoir

Malgré tous les problèmes, l’ancienne responsable des ressources humaines s’est déclarée « fière » du travail qu’elle a accompli au sein de l’entreprise. « Je crois avoir présenté des recommandations qui ont eu un impact bénéfique sur les intérêts de nos gens », alors qu’en même temps elles ont servi à se rapprocher « de l’entreprise que nous voulons devenir ». fait quelques erreurs. » Ainsi, « Pour offrir la meilleure version de nous-mêmes, l’entreprise – je sais qu’elle peut le faire – doit être consciente [los problemas] de bonne foi, grandissez ensemble ».

En plus de tous ces problèmes, Bungie a construit une culture d’entreprise qui ne néglige pas le crunch, l’exploitation du travail. L’article original de l’IGN dépeint une entreprise pleine de « défaillances structurelles avec un groupe de managers qui sont devenus connus pour réprimander les employés, les encourager à craquer et faire glisser des commentaires racistes et sexistes ».

Bungie travaille actuellement sur Destiny 2 : The Witch Queen, une extension qui sortira le 22 février sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC.

Origine | IGN