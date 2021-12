Denis Villeneuve (Dune) réalisera Cita con Rama, l’adaptation du classique de science-fiction

Denis Villeneuve, le réalisateur du récent reimagining de Dune, semble avoir pris goût au genre science-fiction ; à tel point que le cinéaste canadien sera chargé d’adapter le roman classique Rendez-vous avec Rama d’Arthur C. Clarke, auteur de l’histoire de 2001 : A Space Odyssey. Celui-ci a été publié en exclusivité par The Hollywood Reporter, partageant les premières déclarations des responsables d’Alcon Entertainment, la société de production qui sera en charge de la production de ce nouveau film.

Premier contact avec des extraterrestres

Ainsi, le roman Rendez-vous avec Rama, publié en 1973, raconte comment l’humanité tente d’établir un premier contact avec des formes de vie extraterrestres. Pour ce faire, un groupe d’astronautes se lance dans une mission dans laquelle ils doivent intercepter un vaisseau extraterrestre qui traverse le système solaire.

De son côté, avec cette nouvelle adaptation, Denis Villeneuve enchaîne son cinquième long métrage consécutif dans le genre science-fiction après avoir réalisé Arrivée, Blade Runner 2049, Dune et Dune 2, la suite déjà annoncée de son dernier film. Revenez également aux histoires de contacts extraterrestres après l’arrivée susmentionnée (arrivée).

Comme nous l’avons dit, Villenueve retournera travailler avec Alcon Entertainment après l’avoir fait avec Prisioneros et Blade Runner 2049 ; De plus, l’acteur Morgan Freeman sera l’un des producteurs de Cita con Rama après avoir essayé il y a des années d’adapter le roman avec David Fincher. Pour l’instant, aucun nom n’a été confirmé pour le casting.

Broderick Johnson et Andrew Kosove d’Alcon Entertainment ont déclaré qu’« il s’agit de l’une des œuvres de fiction les plus intelligentes du genre. Il soulève autant de questions qu’il n’apporte de réponses, et c’est un travail pour notre temps. Cela correspond parfaitement à la brillante sensibilité de notre ami et collaborateur Denis, et plus précisément à son amour et sa passion pour la science-fiction. Nous sommes également ravis de travailler avec Morgan [Freeman] et Lori [McCreary], qui ont une passion de longue date pour ce matériau ».

Rendez-vous avec Rama n’a pas, pour l’instant, de date de sortie en salles.

Origine | Le journaliste hollywoodien