Final Fantasy XIV suspend temporairement ses ventes en raison de problèmes de serveur

La pénurie de semi-conducteurs affecte non seulement le processus de fabrication des ordinateurs et des consoles de nouvelle génération telles que PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. La crise mondiale a empêché Square Enix d’acquérir plus de serveurs pour son MMORPG vedette, Final Fantasy XIV, comme le reconnaît son propre directeur, Naoki Yoshida. Les files d’attente et la congestion des serveurs ont atteint un nouveau niveau, avec de nouvelles inscriptions gratuites, des ventes, etc. temporairement interrompues, le tout après la sortie de l’extension Endwalker.

Dans une déclaration officielle, Yoshida a reconnu la situation difficile actuelle : « Nous nous excusons pour la congestion continue qui s’est produite depuis l’accès anticipé et depuis le lancement officiel d’Endwalker. Près de deux semaines se sont écoulées depuis le début de l’accès anticipé et les joueurs subissent toujours une congestion importante lorsqu’ils se connectent au jeu. »

Les ventes de Final Fantasy XIV Starter Edition et Complete Edition ont été temporairement suspendues. De même, l’essai gratuit sera également suspendu jusqu’à nouvel ordre. Yoshida a indiqué qu’il s’agit d’un processus progressif et qu’ils reviendront à la normale petit à petit. Ils paralyseront également les nouvelles publicités, même si certaines ne disparaîtront pas en raison de la façon dont elles ont été intégrées. Les extensions et éditions collector, quant à elles, ainsi que les mises à niveau, peuvent être achetées normalement.

Nous aimerions partager une mise à jour de #FFXIV Producteur et réalisateur Naoki Yoshida sur la congestion en cours, la compensation de temps de jeu supplémentaire, la suspension des ventes, les codes d’erreur et nos plans à venir. https://t.co/3WcXX6eVkf – FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) 16 décembre 2021

Indemnisation des problèmes

Yoshida a expliqué qu’étant donné les problèmes actuels, ils donneront du temps de jeu supplémentaire. Ils avaient promis 7 jours, mais ils vont l’étendre à 14 jours en compensation de la situation que l’on vit. Cela s’appliquera à tous les joueurs, même s’ils ont plusieurs comptes, jusqu’au 21 décembre.

Final Fantasy XIV et son extension Endwalker sont disponibles sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5.

Origine | Square Enix