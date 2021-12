Befootball Débarque Sur Gamergy : Football Immersif En Réalité Virtuelle

BeFootball, une entreprise espagnole pionnière dans le monde dans le développement et les travaux de recherche du football en réalité virtuelle et sport immersif, fera sa présentation internationale internationale au salon Amazon GAMERGY Édition Mapfre durant les 17, 18 et 19 décembre 2021 sous la devise : FOOTBALL IMMERSIF : Une nouvelle façon de vivre et de ressentir le football.

La société, co-fondée par le footballeur international Marcos Llorente (Atlético de Madrid), a des partenaires de renom tels que le footballeur Marco Asensio (Real Madrid), Memo Ochoa (Club América México) et Ibai Gomez (ex Athletic Bilbao).

Amazon Gamergy a lieu ce week-end à Madrid

Amazon GAMERGY Mapfre Edition a lieu ce week-end à IFEMA, Madrid. Nous parlons de l’une des réunions les plus importantes pour les joueurs de jeux vidéo en Espagne. « La réalité virtuelle et l’eSport se rencontrent généralement dans ce type de réunion, mais jamais auparavant cela n’a été trouvé de manière aussi directe qu’avec les expériences de football immersives présentées par BeFootball », expliquent-ils dans le communiqué.

Avec la réalité virtuelle en plein essor, les médias, les professionnels et le reste de la société se tournent vers de nouvelles formes de divertissement grâce à des concepts tels que le métaverse, qui, expliquent-ils, nous prépare à «la prochaine évolution d’Internet» grâce à ses multiples technologies couches et économique. Des sociétés comme Meta (Facebook) ou Epic Games (Unreal Engine, Fortnite) travaillent déjà dans ces univers virtuels alternatifs.

Le football en réalité virtuelle sera l’un des protagonistes d’Amazon GAMERGY Mapfre Edition, tout un « défi technologique », mais très simple et intuitif grâce à ce sentiment d’immersion. Il ne nécessite pas une excellente forme physique ni une technique professionnelle. Pour cette raison, BeFootball aura une énorme exposition à l’IFEMA ce week-end : il disposera de plus de 100 mètres carrés pour promouvoir un espace dédié aux sports VR eSports et aux jeux vidéo. De plus, il y aura un tournoi de Réalité Virtuelle et divers défis autour du nouveau football immersif.

Plus de 100 mètres carrés avec des tournois et des expériences VR

Le premier sera le tournoi BeFootball SuperPlayer Gamergy Edition, une compétition dans laquelle les joueurs participeront à un jeu de tirs d’arrêt depuis différents points de la zone s’ils choisissent d’être Super Gardien de but ; ou encore pour finir des boules de tête s’ils prennent le rôle de Super Forwards.

D’autre part, le BeFootball 1VR1 Challenge nous fera vivre le « goal to goal » le plus technologique à ce jour grâce à l’utilisation de dispositifs de repérage sur les pieds et de lunettes de réalité virtuelle haut de gamme. Cette expérience imite un petit terrain de football à l’extérieur, bien qu’avec des lunettes, elle se joue à l’intérieur d’un stade.