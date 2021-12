Pokémon Legends Arceus : qui sont Adamas, Nákara, Bilo et Volus ?

Pokémon Legends Arceus a publié une nouvelle bande-annonce plongeant dans l’intrahistoire de la région de Hisui, l’ancien Sinnoh dans lequel se déroule l’aventure du titre tant attendu de Nintendo Switch. Les Clans, nom donné à ces équipes chargées de s’occuper du Pokémon Gardien, résident aux confins de l’immense île. Nous vous disons qui ils sont et ce qu’ils font.

Les clans de la Perle et du Diamant, que font-ils ?

La région d’Hisui, nom que la région de Sinnoh a reçu « il y a longtemps », est l’enclave de notre aventure, cette fois centrée sur les mécaniques d’exploration, d’action RPG et de tours traditionnels. Nous y trouverons deux clans, pas seulement Team Galaxy.

En plus de notre tâche en tant qu’enquêteur du premier Pokédex du monde Pokémon, nous rencontrerons en chemin le Diamond Clan – dirigé par Adamas, dont le partenaire est Leafeon – et le Pearl Clan – dirigé par Nákara, dont le partenaire est Glaceon -, tuteurs désignés ; votre mission est de prendre soin de ces Pokémon. Les deux clans ont un être vénéré : Dialga et Palkia, respectivement, qu’ils appellent le « Grand Sinnoh ». Parce que? Pourquoi les deux ont-ils le « Grand Sinnoh » comme moi supérieur ? Il faudra attendre janvier prochain pour le savoir.

« Bien qu’à de nombreuses occasions les croyances du Diamond Clan et du Pearl Clan soient opposées, il existe des similitudes entre eux. Les deux clans portent des vêtements qui ressemblent à un Pokémon et tous deux rendent hommage à des Pokémon spéciaux connus sous le nom de Pokémon majestueux, qu’ils appellent monsieur ou madame », expliquent-ils.

De l’autre côté nous avons Bilo, un autre des personnages présentés, le patron de la Compagnie Ginko. Il nous vendra des objets communs et spéciaux dans différents endroits. En tant que marchand ambulant, nous le verrons à différents endroits parcourir le monde avec Volus, un autre des marchands de la Compagnie Ginko.

Pokémon Legends Arceus sortira le 28 janvier 2022

Après Pokémon Shining Diamond et Shining Pearl, publiés en novembre dernier exclusivement pour Nintendo Switch, Pokémon Legends Arceus arrivera le 28 janvier 2022 également uniquement sur Nintendo Switch en format physique et numérique ; Le plus grand saut jouable de la série apparaît également comme l’aventure la plus ambitieuse et la plus axée sur l’exploration que nous ayons jamais vue.

