Pokémon GO – Party Event (Partie 1) : date, heure, bonus et toutes les missions

L’événement Pokémon GO 2021 Parties est sur le point de commencer. Divisé en deux parties, la partie 1 de cet événement dédié à la célébration de Noël s’inscrit dans le cadre de la saison des héritages ; et il le fait avec du contenu, des Pokémon déguisés, des enquêtes de terrain exclusives, des bonus et bien plus encore. Faisons connaître tous les détails de cette première partie de l’événement Pokémon GO.

Événement Pokémon GO Parties (Partie 1) : tout ce que vous devez savoir

Les vacances d’hiver Pokémon GO se dérouleront de ce jeudi 16 décembre à 10h00 au vendredi 31 décembre 2021 à 20h00 (heure locale). Cependant, l’événement Pokémon GO Parties : Partie 1 se déroulera du jeudi 16 décembre 2021 à 10h00 au jeudi 23 décembre 2021 à 10h00 (heure locale).

Ce n’est qu’alors que nous pourrons trouver différents Pokémon sauvages, des nouveautés dans les raids et des rencontres de tâches de recherche. Avec astérisque

ces Pokémon qui peuvent être brillants/variocolor.

Pokémon sauvage

Pikachu avec chapeau de fête *

nageur *

Stantler de vacances *

Delibird des Fêtes *

Ronfler *

Spheal des Fêtes *

Snover *

Vanillite

Seau festif *

Alolan Sandshrew *

Cryogonal

Raids

Pikachu avec chapeau de fête* (une étoile)

Swinub * (une étoile)

Cube festif * (une étoile)

Alolan Sandshrew * (une étoile)

Spheal festif * (une étoile)

Cloyster (trois étoiles)

Stantler festif * (trois étoiles)

Holiday Delibird * (trois étoiles)

Glaceon * (trois étoiles)

Kyurem * (cinq étoiles)

Mega Steelix * (Mega Raids)

Rencontres dans les tâches de recherche sur le terrain

Pikachu avec chapeau de fête *

Alola Goupix *

nageur *

Stantler de vacances *

Spheal des Fêtes *

Seau festif *

Cryogonal

Origine | Pokémon GO Live