Sonic Colors : Ultimate est mis à jour avec le patch 3.0 : pack d’améliorations et de célébration

SEGA a annoncé la mise à jour du patch 3.0 pour Sonic Colors: Ultimate. La remasterisation du titre Wii original rappelé publié en 2010, cette fois sur les consoles PlayStation, Xbox, PC et Nintendo Switch, corrige une multitude d’erreurs signalées, parmi plusieurs corrections que nous verrons ci-dessous, tout en ajoutant un pack Celebration et en incorporant différentes qualités d’améliorations de la vie. Nous allons jeter un coup d’oeil.

Le correctif, désormais disponible pour toutes les plateformes, a pour objectif de continuer à peaufiner une expérience de jeu qui n’a pas réussi à satisfaire les premiers acheteurs en raison de divers bugs et erreurs ; surtout dans la version Nintendo Switch. Selon le rapport officiel, ce patch de mise à jour 3.0 comporte des mises à jour de qualité de vie, ajoutées à la possibilité de basculer entre le mixage sonore final et la musique originale.

Améliorations de la qualité de vie et liste complète des correctifs (patch 3.0)

En revanche, il est désormais possible d’activer ou de désactiver l’effet de flou en plein écran ; activer ou désactiver la navigation dans Tails ; lire les vidéos en plein écran à partir des options satellites ; Amélioration de la vision pour Cyan Wisp et d’autres correctifs généraux.

Parmi les bugs et aspects corrigés dans ce patch Sonic Colors : Ultimate met en évidence l’amélioration de la stabilité pour toutes les plateformes ; une mise à jour sur les vitesses d’attaque de certains ennemis ; fonctionnalité améliorée du tableau de bord de l’anneau Green Hover Wisp; et une amélioration de la visualisation des effets visuels des attaques Big Chaser (spécifique pour Nintendo Switch).

Enfin, le pack Celebration comprend le contenu personnalisable suivant pour Sonic : Burst Shoes, Burst Gloves, Fireworks Boost et Fireworks Aura.

Sonic Colors : Ultimate est disponible en format physique et numérique pour PS4, Xbox One et Nintendo Switch ; également sur PS5 et Xbox Series en utilisant la rétrocompatibilité. Sur ordinateur, il n’a de distribution numérique que via Epic Games Store.

