PS5 : PlayStation London Studio cherche des employés pour son nouveau jeu à l’improviste

SIE London Studio a rendu publics de nouvelles offres d’emploi liées à son nouveau jeu vidéo non annoncé pour PS5, qui, comme nous l’avons déjà appris en avril dernier, pointent vers une nouvelle propriété intellectuelle. Les offres, dans ce cas destinées aux responsables de la programmation en ligne, s’ajoutent à la demande des concepteurs de gameplay en ligne et des artistes VFX d’il y a quelques mois à peine.

PlayStation London Studio est le studio interne de Sony responsable d’œuvres telles que Blood and Truth et PlayStation VR Worlds ; D’une certaine manière, on peut comprendre qu’ils sont l’un des studios capitaux de Sony pour continuer à construire un catalogue de jeux vidéo pour l’appareil de réalité virtuelle, dont le nouveau casque 2.0 arrivera bientôt en exclusivité sur PlayStation 5.

Ce sera un jeu pour PS5 avec mode en ligne qui profitera du « potentiel » de la console

« London Studio construit un futur jeu en ligne pour PlayStation 5 à partir de zéro », expliquent-ils. « La qualité est quelque chose à laquelle nous sommes extrêmement fiers d’aspirer, et nous cherchons à rassembler la bonne équipe pour nous aider à mener à bien ce tout nouveau projet », ajoutent-ils. À cela, nous devons ajouter leurs descriptions précédentes, dans lesquelles ils ont déclaré ce qui suit : « Nous sommes très heureux de pouvoir ouvrir ce contrat pour un concepteur expérimenté dans le jeu en ligne ; c’est un rôle d’une importance vitale pour le nouveau projet PS5 sur lequel nous travaillons au London Studio. »

Ainsi, ce projet encore non daté comprendra des éléments qui vous invitent à réfléchir aux modes multijoueurs en ligne ; bien qu’il ne soit pas clair qu’il sera nécessairement compatible avec la réalité virtuelle.

Sang et vérité

PlayStation Studios a fait remarquer il y a quelques semaines qu’il était plongé dans le développement de plus de 25 jeux vidéo, tous mettant en scène une génération qui ne fait que commencer. Ce n’est qu’en 2022 que des œuvres comme Horizon: Forbidden West, Uncharted: Legacy of Thieves, God of War: Ragnarok et Gran Turismo 7 arriveront.

Origine | Studio de Londres PlayStation