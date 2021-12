Spider-Man : No Way Home – Que signifient les scènes post-crédit ?

Spider-Man : No Way Home est déjà une réalité au cinéma. Le troisième film mettant en vedette Tom Holland dans l’univers cinématographique Marvel a bouleversé le multivers, le tout par un sort lancé par la motivation de faire oublier à tout le monde qui se cache derrière le masque. Peter Parker a été exposé à la fin de Far From Home à cause de Quintin Beck (Mysterio), c’est donc le leitmotiv du film. Heureusement, les deux heures et demie d’enregistrement sont pleines de surprises, de personnages d’autres univers et de révélations spectaculaires. Nous vous disons ce qui se passe après le générique et combien de scènes post-générique il y a.

Cet article comprend des spoilers / spoilers pour Spider-Man: No Way Home. Nous vous recommandons d’arrêter la lecture jusqu’à ce que vous ayez vu le film.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison

Spider-Man: No Way Home a deux scènes post-crédit

Spider-Man: No Way Home n’a pas une seule scène post-crédit, mais deux. Le premier d’entre eux, deux ou trois minutes après le début de ce générique, animé de croquis dessinés à la main dans le plus pur style comique. Un dernier.

Première scène post-crédit de Spider-Man: No Way Home

Le premier fondu au noir nous sommes allés voir Eddie Brock (Tom Hardy), c’est-à-dire Venom, dans un bar au Mexique. Si vous avez vu Venom : Il y aura Carnage vous comprendrez pourquoi c’est loin de San Francisco et, surtout, pourquoi c’est soudainement dans l’univers cinématographique Marvel.

Une conversation entre Brock et le commis de ce bar explique que dans cet univers, il y avait un gars en costume métallique qui a sauvé l’univers (Iron Man); et un autre vert qui ressemble à un monstre (Hulk). Eddie Brok hallucine. Il est entendu que bientôt on le verra dans un crossover avec Spider-Man ; que ce soit dans Venom 3 ou dans Spider-Man 4. Qui sait maintenant.

Deuxième scène post-crédit de Spider-Man: No Way Home

Dans ce cas, nous devons dire qu’il ne s’agit pas tant d’une scène post-crédit en tant que telle dans le style traditionnel, que du premier trailer de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Nous ne vous en dirons pas trop, car cela vaut la peine de le voir par vous-même. Sans surprise, nous dévoilerons ci-dessous quelques personnages clés qui apparaissent dans cet aperçu.

Le film se déroulera juste après les événements narrés dans Spider-Man: No Way Home, donc le sort qui fait exploser le multivers est déjà en cours. Si dans ce rendez-vous cinématographique, on nous a dit le début de cet écart dimensionnel, dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness, nous verrons le docteur Stephen Strange chercher de l’aide pour le résoudre. Et vous vous demandez peut-être à qui demandera-t-il de l’aide ? Ni plus ni moins que Wanda Maximoff, la sorcière écarlate, qui après sa série Disney + reviendra par la porte d’entrée de l’univers cinématographique Marvel. Si tout se passe bien, Wanda aidera Strange dans son voyage interdimensionnel.

Enfin, il convient de noter qu’il a été possible de voir Shuma-Gorath et América Chávez dans ce premier trailer, alors que le méchant éventuel ne sera autre que Doctor Strange Supreme, la version maléfique que l’on a pu voir dans What If… ?.

Docteur étrange dans le multivers de la folie sortira en salles le 6 mai 2022.