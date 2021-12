Fuite du club Fortnite de janvier 2022 ; nouvelle skin du docteur Slone

Le contenu du Fortnite Club de janvier 2022 a été divulgué, il semblerait qu’en raison d’un oubli de la part d’Epic Games. Cet abonnement Fortnite premium offre chaque mois à ses joueurs des objets exclusifs : en janvier 2022, ils recevront un nouveau skin du Docteur Slone, un personnage important de l’intrigue. On vous dit tout ce que l’on sait de cette actualité de la saison 1 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 3 :

Janvier 2022 Fuite de skin Fortnite Club : Docteur Slone dans une nouvelle combinaison de neige

Art officiel du club Fortnite pour janvier 2022

Vers 20 h 05, le mercredi 15 décembre 2021, sur NiteStats, un serveur Discord privé dédié aux fuites Fortnite, une notification de nouvelles images ajoutées au site Web du jeu est arrivée. Parmi eux se trouvaient les URL des deux images promotionnelles du nouveau Fortnite Club de janvier 2022 et un lien vers la vidéo officielle ; vous pouvez voir les deux éléments dans cette news. Le skin Fortnite Club de janvier 2022 est une nouvelle version de Doctor Slone, vêtu d’un habit de neige.

Pour l’instant on ne connaît pas son nom ni le nom exact du skin, mais compte tenu de sa remorque, on sait qu’il aura deux styles différents, en plus de son propre emballage, sac à dos et visière. Tous ces articles seront disponibles pour les abonnés du Fortnite Club à partir du 01/01/2022 à 01h00 CET.

Qu’est-ce que le Fortnite Club ? Quels avantages cela nous apporte-t-il ?

Le Cube Killer est le skin Fortnite Club pour décembre 2021

Le Fortnite Club est un type d’abonnement mensuel au jeu qui est sorti en décembre 2020. Pour 11,99 € par mois, nous obtiendrons, chaque mois, tout ce qui suit :

Accès au Battle Pass de la saison dans lequel se trouve le jeu au moment où nous nous inscrivons.

1 000 V-Bucks à dépenser pour tout ce que nous voulons.

Accès immédiat au pack exclusif du mois dans lequel vous vous trouvez. En décembre 2021, nous avons le Cube Killer avec ses articles.

Sources : NiteStats, Epic Games