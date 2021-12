Résumé du Nintendo Indie World pour décembre 2021: toutes les annonces et dates

Nintendo a déjà montré la grille des jeux indépendants qu’elle recevra dans ces dernières semaines de 2021 et début 2022. La société japonaise a organisé un Indie World ce 15 décembre, une présentation qui marque cette partie du catalogue Nintendo Switch.

Parmi les noms se distingue le nouveau gameplay de Sea of ​​Stars, le nouveau travail des créateurs de The Messenger, que vous pouvez voir en tête de cette actualité. D’un autre côté, Loco Motive est un autre qui mérite d’être mentionné. Cette aventure pointer-cliquer nous amènera à percer un mystère à bord d’un train de voyageurs. Rien n’est ce qu’il paraît.

En général, nous avons reçu peu de dates précises. Dungeon Munchies et Let’s Play ! Oink Games et Chicory: A Colorful Tale sortira sur l’eShop plus tard dans la journée. La plupart indiquent le printemps 2022 comme cadre de lancement. La surprise de la session tombe sur Omori, une aventure qui a obtenu des notes élevées lors de ses débuts sur Steam.

Nous vous laissons ici la liste complète.

Toutes les annonces d’Indie World pour le 15 décembre 2021