Terminator et Stargate sont les nouveaux paris du label Slitherine en 2022

Slitherine confirme certaines de leurs collaborations attendues tout au long de l’année prochaine. Parmi les dévoilés, deux se démarquent : Terminator et Stargate. L’éditeur prépare sa grille de lancement pour l’année académique 2022. En tête de l’actualité vous pouvez voir un aperçu jouable de la seconde.

Terminator et Stargate : Slitherine devient plus fort

Terminator : Dark Fate – Defiance est le résultat du partenariat entre Skydance Media et Slitherine, prévu pour 2022. Ce sera un jeu de stratégie en temps réel axé sur la gestion des trois factions disponibles. Fondateurs, Légion et Résistance.

« Le jeu continue la guerre entre l’humanité et le réseau synthétique intelligent de la Légion », révèlent-ils dans un communiqué. « Dans la campagne solo, les utilisateurs joueront le rôle d’un commandant des fondateurs qui dirigera son armée pour contrecarrer les plans de la Légion visant à détruire l’humanité. » En plus de la campagne, nous pouvons nous attendre à des expériences en mode raid et multijoueur. Pour le moment, il pointe vers PC.

Stargate: Timekeepers, en revanche, a déjà montré à quoi cela ressemble en temps réel. Le titre développé par Creative Forge est sous la production de MGM Studios. Nous sommes confrontés à une tactique « dans laquelle les joueurs dirigeront une équipe de spécialistes à travers une campagne ». De la part de l’équipe, ils soulignent que nous pouvons nous attendre à « un récit original établi dans l’univers de Stargate SG-1 ».

Le titre « fait partie de la finale de la saison 7 de Stargate SG-1 pour créer une histoire originale à travers 14 missions ». Peu de choses se sont passées dans le matériel jouable, sauf que les personnages auront des « capacités uniques » qui leur permettront « de construire leur plan parfait pour percer le mystère des boucles temporelles et vaincre la menace Goa’uld ». Le développement se concentre actuellement sur la version PC.

