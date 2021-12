Horizon Forbidden West : Guerrilla dévoile ses premières images sur PS4

Horizon Forbidden West dévoile les premières images de la version pour PlayStation 4. La nouvelle aventure d’Aloy a déjà partagé avec les fans la qualité graphique qu’ils peuvent attendre de la génération précédente. Dans un bref tweet, les responsables pointent du doigt le muscle graphique qu’il montrera parmi ceux qui n’ont pas encore pu faire le saut vers la PS5.

« Nous avons montré beaucoup de matériel Horizon Forbidden West sur PS5, mais le jeu a l’air – et se joue – très bien sur PlayStation 4 », soulignent-ils de Guerrilla. Si vous agrandissez les images, vous pouvez voir les sacrifices qu’il a subis par rapport à la version nouvelle génération. La résolution, les reflets et les effets sont les principaux éléments qui en souffrent.

Comment le monde ouvert s’est-il amélioré dans Horizon Forbidden West ?

Les responsables ont influencé les améliorations du monde ouvert comme l’un des piliers qui consolident la suite d’Horizon Zero Dawn. Espen Sogn, designer mondial chez Guerrilla, a expliqué que « tout a un but » au sein de Forbidden West. « Quand vous voyagez dans l’Ouest interdit, rien ne peut être déplacé. L’équipe de Guerrilla Living Worlds travaille sur les aspects qui rendent le monde du jeu plein d’authenticité et de vie : les tribus, les colonies et leurs habitants », a-t-il déclaré.

L’une des premières destinations vers lesquelles Aloy se rendra est Cadena Chirriante, l’un des postes d’Oseram à la frontière. « Elle regorge de ressources naturelles et d’opportunités d’aventure et de danger. Ceux qui y restent le font pour diverses raisons : pour échapper aux problèmes de la Conquête, pour gagner quelques fragments rapides, pour réaliser leurs rêves ou pour le simple plaisir d’explorer. Ce stand très fréquenté comprend un bar où Aloy peut rencontrer de nouveaux personnages intéressants », a-t-il conclu.

N’oubliez pas qu’Horizon Forbidden West devrait être lancé sur PS5 et PS4 le 18 février 2022.

Source: Guerre