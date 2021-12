Pokémon Legends : Arceus découvre les clans Hisui dans un nouveau trailer

Pokémon Legends : Arceus montre qui sont les chefs des deux principaux clans de la région. Les hiérarques des clans Diamant et Perle se montrent aux côtés des marchands qui nous suivront au cours des aventures. Vous pouvez voir la bande-annonce en Français en haut de cette actualité.

Les hiérarques des clans de Pokémon Legends : Arceus aussi

Adamas sera le chef du clan Diamond. « La colère du Grand Sinnoh tombera sur vous un jour », a-t-il lancé au chef du clan Pearl, Nákara. La jeune femme se considère « méthodique et prévoyante », et est habile à manier la flûte traversière. Les deux apparaissent face à face pendant la vidéo. « Vous dites que je perds mon temps ? Au contraire, vous me faites perdre la tête avec vos bêtises ! », commente Adamas dans l’un des dialogues diffusés.

Côté commerçant, la société Ginkgo se chargera de nous fournir le flux de matières dont nous aurons besoin. Volus et Bilo sont les deux personnages qui travailleront sous son bouclier. Certains des matériaux affichés sont intéressants pour la communauté. L’un d’eux est Revibrote, un ingrédient « nécessaire à l’élaboration d’objets qui restaurent la conscience des Pokémon affaiblis ».

L’herbe répulsive, quant à elle, dit qu’elle a des « propriétés médicinales », mais son goût fait que « ce Pokémon sauvage la déteste ». Le dernier des objets correspond au champignon épée, qui permet « d’augmenter les muscles et de fournir plus de force ». Dans la description, il est déjà indiqué qu’il s’agit « d’un ingrédient essentiel de la dragée offensive ».

Chez Netcost-Security, nous avons pu passer en revue les emplacements révélés jusqu’à présent à Hisui. La chose la plus remarquable que vous devez savoir est qu’il n’y a aucune confirmation qu’il s’agit d’un monde ouvert ; nous sommes plutôt confrontés à une région divisée en différents écosystèmes sous forme de zones de liberté de mouvement. Vous pouvez le lire en détail via ce lien.

N’oubliez pas qu’il arrivera le 28 janvier 2022 exclusivement pour les consoles Nintendo Switch.

Source : La société Pokémon