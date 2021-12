Uncharted : The Movie respire l’aventure dans une nouvelle affiche : Nate, Sully et deux galions pirates

Il ne reste plus grand-chose aux voleurs les plus aventureux pour faire leurs débuts sur grand écran. Non, nous ne parlons pas d’Indiana Jones ou de Lara Croft, mais de Nathan Drake lui-même et de son mentor, Victor Sullivan. Ils jouent tous les deux dans le film Uncharted, qui vient d’être montré à travers une affiche officielle. Le duo apparaît sur une charpente rocheuse, tandis qu’à l’arrière-plan se dessinent les mâts usés de deux vieux navires, vraisemblablement des pirates (le drapeau particulier des boucaniers n’est pas apprécié).

Uncharted : The Movie n’est pas directement basé sur les jeux. Tom Holland est l’acteur choisi pour incarner Nate, un personnage connu pour sa capacité à s’attirer des ennuis, même si en sa faveur on dira qu’il est aussi capable d’anéantir la mort grâce à sa dextérité avec les armes. Cette capacité est combinée à son sens particulier lorsqu’il s’agit de renifler des trésors, qui l’emmènent dans toutes sortes de mondes merveilleux qui ont été ensevelis par le temps.

Première le 11 février

Sony Pictures et PlayStation Productions sont les sociétés chargées de façonner ce projet, qui a souffert de problèmes de planification au cours de toutes ces années. Bien sûr, la crise du COVID-19 a également contribué à retarder les plans, bien que le tournage se soit terminé avec succès et que tout soit prêt pour sa première en salles. S’il n’y a pas de changement de dernière minute, le film fera ses débuts le 11 février 2022.

Le film Uncharted, réalisé par Ruben Fleisher et écrit par Art Marcum, Matt Holloway et Rafe Judkins, met en vedette Tom Holland, qui sera accompagné de Mark Wahlberg (Sully), Antonio Banderas, Sophia Ali (Chloe Frazier) ou Tati Grabielle (Braddock) , entre autres.

2022 sera également l’heure d’Uncharted : Legacy of the Thieves Collection, le remastering pour PS5 et PC du quatrième opus et The Lost Legacy. Il sortira le 28 janvier sur console et plus tard sur compatible.

Origine | Nibel