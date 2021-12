Dragon Ball Super: Super Hero présente une affiche et glisse un grand rôle pour Gohan

Dragon Ball Super : Super Hero est le nouveau film de Dragon Ball prévu pour 2022 et qui arrivera quatre ans après le dernier long métrage qui avait Broly comme grand ennemi. Pour le moment on en sait peu à son sujet, au-delà où il se trouve et ce qui sera fait avec CGI, mais aux portes de plus d’informations à la Jump Festa ce week-end, nous sommes tombés sur une nouvelle affiche officielle et avec une description du affiche qui met en lumière Gohan que nous n’avons pas vu depuis un moment.

Dans le texte décrivant l’image, on peut lire ce qui suit : « Portant son uniforme et se plaçant au centre de l’image se trouve Gohan, qui est montré prêt à mener le combat de sa vie avec Piccolo, Goku, Vegeta et Pan ». La description souligne également qu’il y a d’autres nouveaux personnages créés pour le film que nous devrons attendre « pour en savoir plus sur eux ».

Voici la nouvelle affiche officielle :

Après cela, Gohan était un sujet tendance sur Twitter, car le personnage, bien qu’il ait été abandonné et relégué à une position secondaire tout au long de Dragon Ball Super, est toujours l’un des plus aimés de la communauté. Nous verrons le rôle qu’elle aura dans le film, sachant qu’un autre des protagonistes sera précisément Pan, sa fille.

La fin de Dragon Ball Z approche

Super Hero se situe après le film Broly mais avant le dernier Tenkaichi Budokai 28, celui qui a servi à fermer définitivement Dragon Ball Z avec le départ de Goku et Uub pour s’entraîner. Nous savons que le film récupérera des éléments et des personnages classiques, loin de la dynamique que nous avons vue dans les arches de Moro et Granola dans le manga actuellement. Les ennemis, par exemple, font partie du ruban rouge, tandis que nous voyons comment d’autres comme Piccolo occuperont le devant de la scène, qui jouera un rôle très important en tant que mentor de Pan.

Nous aurons plus d’informations sur le film ce week-end dans le cadre de la Jump Festa, déjà confirmée officiellement.

Origine | Dragon Ball Officiel