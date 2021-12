Remedy insiste : Alan Wake 2 sera un jeu "à la troisième personne"

Alan Wake 2 est déjà une réalité. Remedy Entertainment a confirmé la suite tant attendue un peu plus de dix ans après la livraison initiale. Les Game Awards ont été la scène choisie par Sam Lake pour présenter le souhait des fans. Cependant, certains utilisateurs doutaient que le jeu change de perspective.

Selon Lake lui-même, ce deuxième volet prendra à nouveau la caméra à la troisième personne. Ilkka Villi affrontera à nouveau l’écrivain le plus célèbre du jeu vidéo, tandis que Matthew Porretta fera de même avec le doublage.

« Merci d’être aussi excité que nous pour Alan Wake 2″, commence Lake sur son compte twitter officiel. « Quelques précisions faciles avant de retourner dans l’ombre pour continuer le travail. et, c’est un jeu à la troisième personne. et, Ilkka Villi et Matthew Porretta reviendront sous le nom d’Alan Wake. »

Alan Wake 2 embrasse la terreur

Les Finlandais construiront leur première grande horreur de survie autour de la marque Alan Wake. Le deuxième chapitre de l’écrivain nous emmènera vivre la terreur sur PS5, Xbox Series X | S et PC à partir d’un moment donné en 2023. La société nous appelle jusqu’à l’été 2022 pour connaître ses premiers détails. Le label d’édition Epic Games est à l’origine du montage du projet.

Alors que nous nous dirigeons vers ce point, n’oubliez pas la récente sortie d’Alan Wake Remaster. Les joueurs sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC peuvent acheter le package complet mis à niveau vers les graphismes d’aujourd’hui. Nous mettons l’accent sur le « package complet » pour l’incorporation du contenu supplémentaire qu’il a reçu à son époque. Son arrivée n’est pas anodine non plus, puisqu’il s’agit du début du jeu sur consoles PlayStation après l’exclusivité de l’original sur Xbox 360 et PC.

Source: Sam Lake sur Twitter