Le héros de Capcom, Mega Man, obtiendra son propre film d’action en direct sur Netflix

Mega Man, le célèbre personnage de Capcom, reste ferme dans son prochain saut vers le cinéma, ou pour ce qu’il semble, vers le streaming. Et c’est que le projet d’amener ce célèbre héros de jeu vidéo dans une action réelle continue d’avancer avec de nouvelles étapes qui le rapprochent de plus en plus de la réalité. À tel point qu’après des années entre les plans de la société de production Chernin Entertainment, il semble enfin qu’il arrivera via Netflix et sa plateforme de streaming. Celle-ci est collectée par le média The Verge, qui a partagé une information déjà éliminée par les responsables sur son site officiel qui précise que l’adaptation de Mega Man de Capcom est en charge de Chernin Entertainment et Netflix.

Netflix s’ouvre aux sagas de jeux vidéo

Et, comme les fans s’en souviendront, le film d’action en direct de Mega Man est en phase de projet depuis son annonce en 2018, bien qu’il semble maintenant qu’il canalise sa production de la main de Netflix. Et c’est que peu d’informations ont transpiré depuis qu’il a été annoncé que Henry Joost et Rel Schulman seraient respectivement en charge de l’écriture et de la réalisation du film. À tel point qu’en 2019, Capcom a réaffirmé que le film avançait, le scénariste Mattson Tomlin (Project Power) rejoignant le projet à l’été de l’année dernière.

Ce n’est que jusqu’à maintenant qu’une publication déjà éliminée du site de Supermarché, la société des deux principaux responsables du film, a souligné que Netflix était entré en équation pour faire du projet une réalité avec les informations suivantes : » Mars est inclus : une adaptation de Mega Man de Capcom pour Chernin Entertainment et Netflix, qu’ils écrivent et réalisent. »

Pour le moment, il n’y a pas de fenêtre de sortie pour cette nouvelle adaptation en direct qui rejoint d’autres films récents dans le médium tels que Sonic, Monster Hunter ou Resident Evil.

Origine | Le bord