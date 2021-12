Call of Duty: Vanguard organisera un week-end multijoueur gratuit en décembre

Call of Duty: Vanguard aura une période d’accès gratuit entre le 16 et le 21 décembre. Tous ceux qui n’ont pas le jeu en leur possession pourront rejoindre la bataille de la Seconde Guerre mondiale sans payer un seul euro. La promotion sera étendue aux plateformes sur lesquelles elle a été commercialisée, à savoir PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC.

Week-end gratuit Call of Duty Vanguard

Comme d’habitude dans la saga, la période gratuite vous permettra de profiter de tout le contenu multijoueur sans restriction d’aucune sorte. Les progrès que vous faites ce week-end seront conservés sur votre profil. Vous commencerez au même point où vous vous êtes arrêté, à la fois en termes de rang de joueur, de niveaux d’armes et d’objets déverrouillés.

L’essai sortira le même 16 décembre en tant que téléchargement séparé des éditions actuelles de Call of Duty: Vanguard. Nous vous laissons les liens ci-dessous.

Dans le cas de la version informatique, vous devez vous rendre sur son onglet dans le client Battle.net ; Vous verrez un bouton de téléchargement gratuit à côté de la version payante.

Le week-end gratuit coïncide avec la célébration de Holiday Fervor, l’événement de vacances de Call of Duty à travers certains des principaux versements. Les joueurs peuvent s’attendre à une batterie de défis à relever à partir du 17 décembre dans Warzone et Vanguard. En le complétant, vous gagnerez des produits skins à porter pendant les matchs. De plus, quatre packages skins payants seront introduits dans la boutique en jeu. Caldera portera les bonnets rouges.

Source : Blog Call of Duty