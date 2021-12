Zack Snyder partage une nouvelle image de Joker Knightmare de sa Justice League

Justice League de Zack Snyder, la vision originale de son réalisateur qui a été créée au début de cette 2021, a beaucoup fait parler avant, pendant et après sa première exclusivement sur HBO Max. A tel point que maintenant et près d’un an après sa mise en scène, Zack Snyder lui-même a partagé une nouvelle image de la version Knightmare de Jared Leto du Joker, une vision post-apocalyptique du Clown Prince of Crime spécialement créée pour l’occasion. . Et l’image ne pourrait pas être plus dérangeante.

Nouveau regard sur le Joker Knightmare de Jared Leto

Ainsi, comme les fans s’en souviendront, le célèbre Snyder Cut a non seulement servi à montrer la vision originale du réalisateur de Justice League, mais des photographies supplémentaires ont également été enregistrées pour compléter un épilogue se déroulant dans un avenir post-apocalyptique et qui a donné lieu à la poursuite de l’histoire. dans les suites ultérieures.

Dans ces mêmes scènes, nous pouvions revoir le Joker de Jared Leto, sauvé du premier film de Suicide Squad, bien qu’avec une apparence très différente, beaucoup plus terrifiante. Une bonne preuve en est cette nouvelle photographie partagée par le cinéaste où l’on voit un court plan de l’acteur pleinement qualifié de célèbre méchant. L’image, cependant, n’est accompagnée d’aucun texte supplémentaire ou explicatif.

Rappelons que Jared Leto a fait ses débuts en tant que Joker controversé dans Suicide Squad de David Ayer en 2016, promettant de continuer à jouer le personnage dans les futures productions DCEU. Cependant, et après l’échec du film, l’acteur s’est retrouvé sans possibilité de continuer avec le Joker au cinéma en raison de la nouvelle direction de DC au cinéma.

Bientôt, nous pourrons revoir Jared Leto dans un autre film du genre super-héros, cette fois dans le cadre de Marvel et Sony Pictures et dans le rôle du méchant ou anti-héros vampirique Morbius.

Origine | RBC