Keanu Reeves nie avoir joué à Cyberpunk 2077 ; contrairement à ce que dit CD Projekt

Keanu Reeves n’a pas joué à Cyberpunk 2077, contrairement à ce qu’avait déclaré à l’époque le PDG de CD Projekt, Adam Kicinski, qui avait assuré que l’acteur avait déjà apprécié le jeu vidéo de la firme polonaise en novembre 2020, quand ils étaient rares. première mondiale de la pièce.

L’acteur de renom, qui a donné diverses interviews au cours de ces semaines à l’occasion de la première de The Matrix Resurrections en salles fin décembre, n’a pas hésité à avouer qu’il n’avait pas encore joué à Cyberpunk 2077, contredisant ainsi le manager de l’entreprise responsable du titre. S’adressant à The Verge et profitant également de la première de la surprenante démo The Matrix Awakens, qui présente une ville photoréaliste sous le moteur graphique Unreal Engine 5, Reeves a répondu « non » lorsqu’on lui a demandé ses impressions aux commandes avec Cyberpunk 2077.

« Non, je veux dire, j’ai vu des démos, mais je n’y ai jamais joué », admet-il. Malgré le fait qu’il ait joué l’un des personnages principaux, Johnny Silverhand, la vérité est qu’il n’a pas besoin d’avoir joué le titre s’il ne le veut pas ou n’en a pas envie ; mais il a été choquant que ces déclarations apparaissent alors que Kicinski dit exactement le contraire.

Cyberpunk 2077 arrive sur PS5 et Xbox Series au premier trimestre 2022

Si l’on regarde en arrière, Adam Kicinski s’est présenté devant les actionnaires lors de la présentation des résultats financiers avant le lancement de Cyberpunk 2077. Lors de la séance de questions-réponses, le PDG a été très clair dans sa réponse : « Il a déjà joué », en référence à Keanu Reeves. . « Mais, pour autant que je sache, il ne l’a pas encore terminé. […] Même si, bien sûr, il a déjà joué et adore ça ».

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia. Les joueurs PS5 et Xbox Series peuvent jouer via une rétrocompatibilité ; la version nouvelle génération sera demandée jusqu’au premier trimestre 2022. La mise à jour vers les consoles next gen sera gratuite pour ceux qui ont déjà le titre acheté sur PS4 ou Xbox One.

