Spider-Man : No Way Home triomphe dans la critique, s’est-il amélioré par rapport aux films précédents ?

Spider-Man: No Way Home sortira en salles ce 16 décembre 2021, un événement cinématographique plein de mystères, de surprises et de secrets – Sony ne demande aucun spoil. Apparemment, les premières critiques sont extrêmement positives, il y a donc lieu d’être optimiste avec ce troisième film mettant en vedette Tom Holland dans le rôle de Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel. Nous avons comparé son score sur Rotten Tomatoes avec celui des films précédents du super-héros.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison

Quel est le film Spider-Man le mieux noté ?

Au moment de la rédaction de cette nouvelle et avec 82 avis professionnels calculés sur Rotten Tomatoes, Spider-Man: No Way Home a 96% d’avis favorables, un consensus mondial qui maintient, sans avoir besoin de recourir à des dépouilles, qu’il est un rendez-vous incontournable avec le cinéma pour les fans de Spider-Man, Marvel et des super-héros en général.

Ici, nous classons les scores de tous les films Spider-Man modernes à ce jour, du plus élevé au pire ; dont les deux autres de Tom Holland, les originaux de Sam Raimi (avec Tobey Maguire) et ceux de Marc Webb, que nous connaissons sous le nom de The Amazing Spider-Man (avec Andrew Garfield).

Spider-Man : No Way Home (2021) – Note : 96% Spider-Man 2 (2004) – Note : 93 % Spider-Man : Retrouvailles (2017) – Note : 92% Spider-Man (2002) – Remarque : 90 % Spider-Man : loin de chez soi (2019) – Note : 90 % L’incroyable Spider-Man (2012) – Note : 72 % Spider-Man 3 (2007) – Remarque : 63 % L’incroyable Spider-Man 2 (2014) – Note : 52%

En ce sens, Spider-Man : No Way Home est pour l’instant le film de chair et de sang du spider-man avec le meilleur score historique ; juste derrière Spider-Man: Into the Spider-Verse, qui est de 97%. La première partie de la suite, Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) sortira en 2022.

Comment Spider-Man: No Way Home marquera-t-il le public? Sera-ce le blockbuster que tout le monde attend ? Nous laisserons des doutes dans quelques jours.

