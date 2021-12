Rayman Origins, gratuit pour PC pour une durée limitée sur l’Ubisoft Store ; téléchargez-le maintenant

Ubisoft fête toujours ses 35 ans. Après avoir annoncé de nombreuses offres, du contenu supplémentaire gratuit pour divers jeux vidéo et des récompenses pour ses utilisateurs, la société française a annoncé que le célèbre Rayman Origins est disponible en téléchargement entièrement gratuit sur sa version PC via l’Ubisoft Store pour une durée limitée.

Rayman Origins, à télécharger gratuitement sur PC depuis l’Ubisoft Store

Ainsi, jusqu’au 22 décembre prochain à 10h00 (CET), les joueurs qui ont un compte sur l’Ubisoft Store – l’inscription est un processus gratuit – pourront réclamer gratuitement leur copie du titre de plateforme en deux dimensions tant connu. ; et oui, une fois que nous l’aurons ajouté à notre compte, ce sera pour nous pour toujours. Il n’est pas soumis à abonnement, c’est un cadeau.

Rayman Origins était une sacrée surprise à l’époque, il y a presque dix ans. Sa première a eu lieu en 2011, dans la dernière étape de la génération de Xbox 360, PlayStation 3 et Wii. Un an plus tard, en 2012, le titre dirigé par Michel Ancel sous le Framework UbiArt – dont on ne connaît pas depuis longtemps – est également publié sur PC et sur deux autres plateformes, la Nintendo 3DS et la PlayStation Vita. Ce dernier a une caractéristique unique par rapport aux autres, c’est qu’il a une entrée de commande via l’écran tactile, facilitant et rationalisant certaines mécaniques. Le port sur la console portable de Sony était surprenant pour ses performances et sa fidélité visuelle.

OFFRE GRATUITE ! 🎁 Découvrez gratuitement le monde magique de Rayman Origins sur l’Ubisoft Store ! -Ubisoft (@Ubisoft) 14 décembre 2021

La critique a été unanime : un véritable incontournable pour le genre et pour la saga ; une renaissance à la hauteur de l’héritage de l’une des propriétés intellectuelles les plus respectées et influentes d’Ubisoft au cours de ses 35 ans d’histoire. Mode coopératif jusqu’à quatre joueurs, des dizaines de phases, des boss finaux, un sens de l’humour et une section technique qui continue de surprendre encore aujourd’hui.

Des années plus tard, Rayman Origins a donné le témoignage de Rayman Legends, considéré comme un chef-d’œuvre dans Netcost-Security, qui n’a fait qu’améliorer encore plus l’œuvre originale de pratiquement toutes les manières. On ne sait pas s’il y aura une fin à ce qui serait une trilogie ; les fans le veulent, c’est sûr.

Origine | Ubisoft