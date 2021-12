Le remake de System Shock réapparaît : il arrivera en 2022 et confirmera de nouveaux détails

Prime Matter, le nouveau label d’édition de Koch Media, a annoncé avec Nightdive Studios un partenariat pour le lancement du remake de System Shock, le classique de l’aventure de science-fiction initialement sorti en 1994. L’accord d’édition inclut la distribution mondiale du jeu vidéo sur consoles. et PC l’année prochaine 2022.

Ce renouveau maintiendra une perspective à la première personne et servira d’occasion pour les nouveaux fans et les amateurs de classiques de redécouvrir le mythe avec de nouveaux visuels haute définition, des commandes mises à jour, une interface repensée et une musique remasterisée.

Situé dans une station spatiale abandonnée, System Shock nous place dans un environnement hostile dans lequel nous devons lutter pour notre survie et vaincre SHODAN (Sentient Hyper-Optimized Data Access Network), l’IA maléfique qui veut détruire toute l’humanité.

Le remake de System Shock arrivera en 2022 par Nightdive Studios

Nightdive Studios a travaillé en étroite collaboration avec les membres de l’équipe originale de System Shock pour garantir une expérience de jeu de haute fidélité et que l’héritage du jeu vidéo soit honoré. La scène principale, Citadel Station, sera désormais plus grande et plus terrifiante car elle incorporera de nouvelles zones, pièges, énigmes et secrets.

« System Shock a été un véritable travail d’amour et notre objectif a toujours été de proposer un jeu aussi proche de la perfection », a déclaré Stephen Kick, fondateur et PDG de Nightdive Studios, à l’occasion de la nouvelle. « Nous sommes ravis de nous associer à Prime Matter pour atteindre cet objectif et nous considérons cela comme une étape importante dans la croissance de Nightdive Studios. »

Le remake du titre « nous permettra d’offrir System Shock aux fans du monde entier, à la fois en format numérique et physique, ainsi que de remplir pleinement nos engagements envers nos fans et, en particulier, envers nos milliers de followers sur Kickstarter, sans le lequel ce jeu n’aurait jamais été possible ».

