Options graphiques détaillées sur PS5 : 4K, mode 60 FPS, Ray Tracing et plus

Forspoken est l’un des grands lancements de Square Enix en 2022. Prévu pour le 24 mai prochain 2022 exclusivement pour les consoles PlayStation 5 et PC, il a été l’un des grands moments du gala The Game Awards 2021, où il a présenté un nouveau gameplay et a révélé sa date de première. . Maintenant, son producteur Raio Mitsuno a confirmé de nouveaux détails sur les modalités graphiques que nous retrouverons dans la console de salon Sony.

Forspoken aura trois modes graphiques : Mode Qualité, Mode Performance et RT

Forspoken permettra aux joueurs de choisir s’ils préfèrent donner la priorité à la fidélité graphique ou à la fréquence d’images par seconde ; comme cela est devenu coutumier dans de plus en plus de titres de la nouvelle génération. S’adressant à Ungeek, le producteur assure que nous trouverons un Mode Qualité dans lequel il sera possible de jouer en résolution 4K (Ultra HD) à 30 FPS ; et un autre appelé Mode Performance dans lequel la résolution tombera à 1440p à 60 FPS.

Enfin, Forspoken apportera avec lui un mode conçu pour tirer pleinement parti du Ray Tracing, le ray tracing en temps réel ; cependant, les détails sur sa fréquence d’images par seconde ou sur la façon dont la résolution (vraisemblablement dynamique) sera compromise si nous activons cette option, n’ont pas transpiré.

Tirer parti de la manette PS5 DualSense : retour haptique

Enfin, le directeur du jeu, Takeshi Aramaki, a confirmé que Forspoken profitera des capacités uniques du contrôleur PlayStation 5 DualSense, telles que les déclencheurs adaptatifs, qui répondront avec différentes résistances en fonction de la magie que nous utilisons. « Par exemple, lors de l’utilisation des déclencheurs adaptatifs, nous avons ajouté une réponse tactile lorsque vous utilisez les différents types de magie. Nous avons beaucoup de sorts magiques différents que vous pouvez utiliser dans le jeu », dit-il, et assure que les planificateurs et les concepteurs ont conçu cette utilisation des déclencheurs avec des différences dans la réponse que vous recevez du contrôleur avec chacun de ces sorts.

Forspoken sera mis en vente sur PS5 et PC le 24 mai 2022.

Origine | Ungeek ; via GamingBolt