Avec le System Latency Challenge, Nvidia récompense le plus rapide de KovaaK

La société californienne NVIDIA et The Meta ont annoncé qu’à travers le jeu KovaaK, ils testeraient à la fois la latence de nos ordinateurs et nos réflexes. Tout cela sera possible grâce à un défi que les deux ont développé dans le cadre de la promotion du célèbre brevet Nvidia Reflex, qui vise à améliorer la capacité de tous les joueurs cherchant à gagner de manière compétitive.

Comment puis-je participer au défi System Latency ?

Ces compétitions se dérouleront du 14 décembre au 21 janvier 2022 via KovaaK’s.

Quels sont les défis ?

KovaaK’s est un jeu qui sert d’entraînement au tir qui peut bien nous servir à améliorer nos compétences dans des jeux tels que Apex Legends, Call of Duty: Vanguard, Fortnite, Valorant entre autres et consiste essentiellement en une série d’exercices variés axés sur le tir.

Où puis-je télécharger KovaaK’s ?

Ce jeu est disponible gratuitement sur la boutique numérique Steam et pèse 7,85 Go.

A quels jeux participent-ils ?

Dans KovaaK, nous trouverons deux jeux dans la section Nvidia Experiments, Latency Frenzy et Latency Flicking. La première consiste à tirer sur les objets que l’on voit à l’écran, en essayant de ne pas manquer pour marquer des points. Ici le challenge est d’essayer d’être le plus précis possible en fonction de la latence qu’ils nous mettent. Dans le cas du deuxième jeu, c’est quelque chose d’un peu plus complexe, car nous devons être très agiles, car nous devons tirer sur un point orange qui apparaît très rapidement après avoir tiré sur un bleu.

Quels types de prix pouvez-vous gagner ?

Les 200 premiers meilleurs scores participeront à une sorte de tombola de :

9 cartes graphiques GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition

9 moniteurs Oculux NXG253R 360Hz NVIDIA G-SYNC

Et 9 souris Logitech Pro X Superlight

Il est important de noter que vous pouvez participer quelle que soit l’équipe que vous utilisez et les 27 gagnants seront annoncés en janvier 2022.

De quelles exigences minimales ai-je besoin pour pouvoir exécuter KovaaK ?

Système d’exploitation : Windows Vista/7/8/10 64 bits (dernier Service Pack)

Processeur : Intel Core i3 ou AMD Phenom X3 865

Mémoire : 4 Go de RAM

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 460, ATI Radeon HD 4850 ou Intel HD Graphics 4400

DirectX : version 11

Réseau : connexion Internet haut débit

Stockage : 8 Go

Quelles sont les conditions recommandées pour jouer à KovaaK ?

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (dernier Service Pack)

Processeur : Intel Core i5 ou AMD Phenom II X3 ou plus récent

Mémoire : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon HD 7950 ou supérieure.

DirectX : version 11

Réseau : connexion Internet haut débit

Stockage : 8 Go

Source : NVIDIA