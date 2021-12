Dragon Ball Super : la couleur Mega Instinct de Vegeta révélée par son nouvel état Ultra Ego

Vegeta, le célèbre prince des Saiyans, découvre enfin la couleur de sa dernière transformation Mega Instinct dans le cadre de son nouvel état Ultra Ego dans Dragon Ball Super. Cela s’est produit à travers un nouvel art en couleur divulgué peu de temps avant la Jump Festa au Japon, où nous aurons de nouvelles informations sur le nouveau film d’animation de la franchise. Mais pour en revenir à Vegeta et à sa dernière transformation, on connaît enfin la couleur officielle que porteront ses cheveux de la main de Toyotaro, le dessinateur du manga original écrit par Akira Toriyama lui-même.

Une transformation unique dans Dragon Ball

Ainsi, Vegeta portera une transformation unique dans la série au sein des Saiyans aux cheveux violets dans sa version Mega Instinct, dans le cadre de son nouvel état Ultra Ego, une tonalité qui diffère du reste des combattants et qui lui confère une certaine notoriété. devant son éternel rival et, à son tour, compagnon, Goku. Et c’est qu’après les innombrables théories des fans sur la vraie couleur de sa nouvelle transformation dans le manga, on a enfin son apparence colorée.

et, une teinte violette qui acquiert sa chevelure hérissée caractéristique dans son intégralité, y compris les yeux, également de la même couleur. Sinon on est confronté aux mêmes changements physiques déjà vus dans le manga, de la disparition des sourcils au profit d’orbites similaires au Supersaiyan niveau 3 à une augmentation considérable de la masse musculaire de son corps.

Tout cela dans le cadre d’une escalade de pouvoir dans la saga qui semble n’avoir aucune fin et qui permet à ses protagonistes de continuer à augmenter leur force à travers les transformations les plus variées. C’est le cas de Vegeta et de sa nouvelle technique qui lui permet de profiter de son ego non négligeable pour en faire l’axe central de son pouvoir. Sera-ce suffisant pour surpasser Goku une fois pour toutes ?

Origine | Explorateur Kami Sama