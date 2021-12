Superman & Lois : premier trailer d’une saison 2 qui promet des émotions fortes

Superman & Lois, l’une des séries The CW les plus réussies de ces derniers temps et qui a eu un budget plus important que d’habitude dans la chaîne, partage le premier trailer de sa deuxième saison qui arrivera très bientôt. À tel point que les nouveaux épisodes de la télévision Superman de Tyler Hoechlin seront diffusés en première sur la chaîne CW pour les États-Unis à partir du 11 janvier 2022, avec la diffusion la plus probable dans le reste du monde via HBO Max le lendemain, y compris L’Espagne avec son doublage habituel.

Les nouvelles aventures de la télévision Superman

Ainsi, les fans de Man of Steel peuvent s’attendre à une nouvelle et longue saison avec les nouvelles aventures de Superman de Tyler Hoechlin et le reste du casting régulier de la série, c’est-à-dire Elizabeth Tulloch dans le rôle de Lois Lane et les enfants du mariage, Jonathan et Jordan Kent, joués par Jordan Elsass et Alexander Garfin. Wolé Parks reviendra également sous le nom de John Henry Irons après la fin ouverte de la première saison.

Et c’est que ce premier trailer que vous pouvez voir en tête de cette news nous laisse voir 1 minute d’images inédites de ce que cette saison 2 de Superman & Lois nous réserve, avec un Superman qui devra faire face à des défis intenses et dangereux à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de sa portée Familier. Et c’est que l’apparition soudaine de la fille d’Irons va provoquer une série de situations tendues dues à la méfiance de la jeune femme envers la figure de Superman, qui dans sa réalité a dévasté l’humanité.

Bien sûr, les exploits classiques des super-héros de Superman dans le monde ne manqueront pas, aidant l’humanité dans toutes sortes d’accidents dangereux; Mention spéciale à la scène sous-marine qui apparaît dans la bande-annonce et qui satisfera sûrement les fans de longue date de Superman.

Origine | Le CW