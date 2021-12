Combien avez-vous joué à la Nintendo Switch en 2021 ? Découvrez vos statistiques

Les joueurs de Nintendo Switch peuvent savoir combien d’heures ils ont investi dans la console en 2021. Ce « bilan annuel », comme l’appelle la société japonaise, vous permet de connaître d’autres données curieuses de vos sessions de jeu tout au long de l’année.

Lorsque vous entrez votre compte Nintendo sur le site Web, vous verrez le nombre de jeux que vous avez utilisés au cours des 12 derniers mois par rapport à l’année dernière, ainsi que le nombre d’entre eux qui ont été publiés. Les genres qui sont le plus passés entre vos mains et votre top 3 des plus joués apparaîtront ci-dessous. Parmi les informations partagées, le pourcentage d’utilisation du mode télévision devant l’ordinateur portable et votre activité mensuelle en heures ressortent.

Pour vérifier le vôtre, allez sur ce lien et connectez-vous avec le compte Nintendo que vous utilisez sur votre Nintendo Switch. Une liste déroulante apparaîtra automatiquement avec votre historique complet.

Nintendo Switch en 2022

Les statistiques se terminent par un bref aperçu de ce qui arrivera sur la console au cours de l’année 2022. Pokémon Legends : Arceus est le premier arrêt pour la communauté. Le titre de Game Freak nous ramènera aux temps anciens de Sinnoh, la région que nous avons récemment pu visiter dans les remakes Diamond et Pearl. Le 28 janvier, une autre perspective sur le Pokémon que nous connaissons tous commencera.

Quelques mois plus tard, le 4 mars, Triangle Strategy, le nouveau projet Square Enix exclusivement pour Nintendo Switch, fera ses débuts. Ces tactiques nous amèneront à nous battre dans des scénarios qui nous rappellent inévitablement le style visuel d’Octopath Traveler. De là, apparaissent des noms qui sont prévus pour 2022 mais dont le jour et le mois ne sont toujours pas précisés.

Parmi ces noms figurent la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Splatoon 3, Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope, Kirby and the Forgotten Land, Bayonetta 3 et Advance Wars 1 + 2 : ReBoot Camp.

Source: Nintendo