L’Homme du Roi : La Première Mission, critique. Une aventure qui ne trouve pas son ton

A l’aube du 20e siècle, l’Europe était sur le fil du rasoir. Les hostilités ont éclaté la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle le Vieux Continent a commencé à se fissurer avec le sang de ses citoyens. The King’s Man, le nouveau film de la série écrite et réalisée par Matthew Vaughn, se déroule dans cette période de détresse. Après de multiples retards dus au coronavirus, nous avons enfin eu l’occasion de profiter du film, qui sortira en exclusivité en salles le 29 décembre. Contrairement aux longs métrages précédents de la série, ce prequel a du mal à trouver sa propre identité, principalement parce qu’il ne parvient pas à mélanger ses principaux éléments.

The King’s Man s’ouvre sur une grande tragédie. Le duc Orlando d’Oxford (Ralph Fiennes) rencontre sa famille en Afrique du Sud, pays où se déroule une guerre sanglante. Alors que tout semble terminé, la duchesse est assassinée sous les yeux de son mari et de son fils, le petit Conrad.

Avec le dernier souffle de la vie, la femme demande à l’aristocrate de tenir son enfant à l’écart de la guerre, une promesse qu’elle entend tenir à tout prix. Le problème, c’est que le jeune homme (Harris Dickinson) révèle très vite son envie de servir son pays… en première ligne. Cela pose une confrontation parent-enfant qui se développe dans une grande partie du métrage et qui constitue la partie la plus dramatique de la production.

The King’s Man : c’est ainsi qu’une guerre se forge

Dans le contexte du film, derrière les décisions des souverains européens, les rois George V d’Angleterre, le tsar Nicolas II de Russie et le monarque allemand Guillaume II, se cachent certains personnages appartenant à une secte obscure qui tire les ficelles du ombres. Pendant ce temps, le duc d’Oxford reste fidèle à son objectif de chasser son fils de la guerre, tout en commençant à jeter les bases de l’organisation, une institution pacifiste luttant pour la paix.

Le film fonctionne assez bien lorsqu’il se concentre sur le fait d’être un film d’aventure, d’espionnage et d’action. Les séquences de combat contre des personnages comme Raspoutine sont bien exécutées et divertissantes ainsi que vibrantes. En revanche, les motivations des personnages partent dans des directions différentes et se heurtent de front à celles du méchant, un très méchant bourré de clichés : tricheur, manipulateur, peu patient même avec ses alliés et aux intentions absolument destructrices. Hitler, Lénine et d’autres personnages d’une grande importance historique ne sont que des pions dans un schéma de domination qu’il a élaboré et exécuté dans les couloirs des palais et les rues.

Ce ton dramatique, en particulier celui qui tourne autour de la relation entre Duke Orlando et son fils Conrad, est ce qui brise vraiment le ton du film. Le bras de fer entre les deux n’est pas convaincant et crée des situations qui ne correspondent pas à l’humour ou aux séquences d’action. Vous pouvez faire une aventure avec des touches dramatiques, mais le mélange de tous ces éléments doit être très prudent, car sinon ce qui arrive à The King’s Man arrive : on se fiche du sort de ses personnages, ils deviennent de simples dessins animés. Tout est conçu pour générer une réaction chez le duc qui réactive ses idéaux.

Non, The King’s Man n’est pas le film de l’année. Parfois divertissant, parfois fastidieux, parfois un peu ridicule et généralement meilleur. C’est particulièrement apprécié lorsque vous mettez de côté le drame.

LE MEILLEUR

Séquences d’action vibrantes

Quand le ton est aventureux, il divertit

PIRE