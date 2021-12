Yakuza 0, Pro Evolution Soccer 2021 et plus encore abandonnent le Xbox Game Pass cette année

Le Xbox Game Pass clôturera 2021 avec une grille de hauts et de bas. Alors que les derniers ajouts ont déjà transcendé, certains jeux sortiront du catalogue sous tous ses aspects. De plus, la division continue de prendre en charge le contrôle tactile via Xbox Cloud Gaming.

Quels jeux quittent le Xbox Game Pass cette année ?

Le 31 décembre sera le dernier jour pour un total de cinq titres. Parmi eux, une partie de la saga Yakuza se démarque, et c’est que SEGA retirera jusqu’à trois versements que nous vous dévoilons ci-dessous.

Yakuza 0 | Xbox Series X | S, Xbox One, PC et Xbox Gaming Cloud

Yakuza Kiwami 1 | Xbox Series X | S, Xbox One, PC et Xbox Gaming Cloud

Yakuza Kiwam 2 | Xbox Series X | S, Xbox One, PC et Xbox Gaming Cloud

Pro Evolution Soccer 2021 | Xbox Series X | S, Xbox One et Xbox Gaming Cloud

Le Petit Acre | Xbox Series X | S, Xbox One et Xbox Gaming Cloud

N’oubliez pas que les progrès que vous avez réalisés dans ces jeux seront enregistrés dans votre profil au cas où vous y reviendrez, y compris les réalisations que vous avez obtenues.

Le contrôle tactile est renforcé

Comme nous le disions au début, le support tactile dans Xbox Cloud Gaming est renforcé avec une nouvelle vague de titres en tout genre. Désormais, vous pouvez accéder à ces jeux depuis votre mobile sans avoir besoin d’une manette supplémentaire.

Astrie ascendante

Bug Fables : L’arbre éternel

Donjons risqués

Tactiques des Faes

je suis poisson

Un pas d’Eden

Anneau de douleur

Sabre

The Gunk (au 16 décembre)

Le contrôle tactile n’est pas anodin. Selon la division, 20% des joueurs Xbox Cloud Gaming abandonnent la manette pour jouer. 30% de la communauté Dragon Quest XI, Scarlet Nexus et Yakuza: Like a Dragon le choisissent plutôt que le format traditionnel.

Source : Xbox Wire