New Nintendo Indie World en décembre ; date, heure et premiers détails

Nintendo confirme la célébration d’une nouvelle édition d’Indie World, l’espace centré sur l’industrie indépendante autour de sa dernière console. Les Japonais nous convoquent ce mercredi 15 décembre à 18h00 (CET). Lors de la présentation on peut s’attendre à « environ 20 minutes d’informations sur les jeux indépendants qui arriveront bientôt sur Nintendo Switch ».

Pour voir la dernière édition il faut remonter au 11 août. Pendant ce temps, nous avons mis une date définitive sur des titres comme Eastward, Tetris Effect: Connected, Axiom Verge 2 et Garden Story. On a également appris la future arrivée sur console de Hero Loop et Metal Slug Tactics, entre autres.

Ensuite, nous vous laissons l’horaire selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Vous pouvez suivre la présentation sur la chaîne officielle Nintendo Espagne sur YouTube.

À quelle heure est le Nintendo Indie World en Espagne, en Amérique latine et aux États-Unis ?

Espagne (heure française) : à 18h00

Espagne (Îles Canaries) : à 17h00

Argentine : à 13h00

Bolivie : à 12:00 heures

Brésil : à 13h00

Chili : à 12h00

Colombie : à 11h00

Costa Rica : à 10h00

Cuba : à 12h00

Equateur : à 11h00

Salvador : à 10h00

États-Unis (Washington DC) : à 12h00

États-Unis (PT) : à 09h00

Guatemala : à 10h00

Honduras : à 10h00

Mexique : à 11h00

Nicaragua : à 10h00

Panama : à 11h00

Paraguay: à 12:00 heures

Pérou : à 11h00

Porto Rico: à 12:00 heures

République dominicaine : à 12:00 heures

Uruguay : à 13h00

Venezuela : à 12:00 heures

