Fortnite x Cobra Kai / Karaté Kid – Fuite de la collaboration ; Tout ce que nous savons

Le patch 19.01 de Fortnite Battle Royale est arrivé le mardi 14 décembre 2021. Avec lui, il a apporté beaucoup de contenu, comme les nouveaux Shield Canisters ou le contenu de l’événement Winter Festival. Cependant, parmi une telle avalanche de contenus, nous n’avons pas manqué un détail : la prochaine collaboration de Fortnite avec Cobra Kai / Karate Kid. On vous dit tout ce qu’on sait sur cette nouvelle collaboration de la Saison 1 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 3 juste en dessous :

Fortnite aura une collaboration avec Cobra Kai / Karate Kid ; c’est ce que nous savons

Le matin du 14/12/2021, date à laquelle le patch 19.01 de Fortnite Battle Royale est arrivé, un bot du serveur privé Discord NiteStats, et auquel nous avons accès, a détecté un changement dans une nouvelle chaîne de texte ajoutée au jeu vidéo Epic Games : « Les Enseignements de Miyagi ».

Le nom (ou prénom, mieux dit) « Miyagi » est sans équivoque : on comprend, compte tenu des nombreuses collaborations qui existent à Fortnite, qu’il s’agit d’une référence à la série Cobra Kai ou aux films de la saga Karate Kid. Cette chaîne de texte ajoutée au jeu pourrait être pour n’importe quel type d’objet : à la fois un nouveau skin/personnage, un geste ou une danse, ou un sac à dos. Pour l’instant, nous ne savons pas quel type de collaboration viendrait à Fortnite Battle Royale. Bien entendu, le texte « The Teachings of Miyagi » suggère que l’on verrait Daniel LaRusso avant Johnny Lawrence dans le jeu vidéo Epic Games.

En tout cas, cela nous convient aussi en raison de la date de lancement possible ; La quatrième saison de la série Cobra Kai sera diffusée sur Netflix le 31 décembre 2021. À cette époque, nous pourrions donc voir cette collaboration dans Fortnite Battle Royale.

Dans tous les cas, lorsque ce ou ces objets seront disponibles dans le jeu, nous vous en informerons à nouveau. Comme toujours, tout cela avec la plus grande rigueur et sérieux possible.

Sources : NiteStats, Fortnite Battle Royale