The Matrix Awakens et les faits surprenants de sa démo : ils analysent leur ville

Matrix Awakens est désormais disponible en téléchargement sur les consoles PS5 et Xbox Series. Epic Games veut démontrer de quoi est capable son nouvel outil, un moteur graphique conçu pour l’avenir et conçu pour rationaliser les processus sans investir énormément de temps et d’argent. Cela ouvre la porte aux studios grands et petits pour être plus ambitieux dans la portée de leurs travaux, et les données accompagnant cette démonstration soutiennent une mise en scène absolument photoréaliste.

Depuis Digital Foundry, ils ont analysé en détail ce qui se cache derrière cette ville réaliste, qui, avec ses plus de 7 000 bâtiments et plus de 17 000 véhicules en circulation, donne une ville plus grande que Los Angeles elle-même dans le monde réel. Les technologies d’éclairage et la génération de doublons de modélisation sans que le développeur n’ait à faire quoi que ce soit, avec Nanite et Lumen comme maîtres de cérémonie, sont l’astuce d’un outil qui rend difficile de distinguer ce qui est réel de ce qui ne l’est pas. Voici les conclusions de Digital Doundry après avoir décomposé l’expérience The Awakening of the Matrix: An Unreal Engine 5.

Un aperçu du futur des jeux vidéo photoréalistes : The Matrix Awakens

La ville mesure 4 138 km de large et 4 968 km de long, soit un peu plus que la taille du centre-ville de Los Angeles.

La superficie de la ville est de 15,79 km2.

Le périmètre de la ville mesure 14 519 km.

Il y a 260 km de routes dans la ville.

Il y a 512 km de trottoirs dans la ville.

Il y a 1 248 intersections dans la ville.

Il y a 45 073 voitures garées, dont 38 146 peuvent être conduites et détruites.

Il y a 17 000 véhicules simulés sur la route qui sont destructibles.

La ville compte 7 000 bâtiments.

27 848 poteaux électriques seulement côté rue.

12 422 trous d’homme.

Il a fallu près de 10 millions d’actifs uniques et en double pour faire la ville.

Le monde entier n’est éclairé que par le soleil, le ciel et les matières émissives dans les mailles. Il n’y a pas de sources lumineuses pour les dizaines de milliers de lampadaires et de phares.

Quand il fait nuit, la quasi-totalité de l’éclairage provient des millions de fenêtres émissives des bâtiments.

Il y a 35 000 piétons MetaHuman simulés.

Le nombre moyen de polygones est de 7 000 000 de bâtiments composés de milliers d’actifs et chaque actif compte plusieurs millions de polygones. Au total, la démo compte plusieurs milliards de polygones pour ne faire que les bâtiments de la ville.

L’avenir immédiat de The Matrix s’appelle The Matrix Resurrections, le nouveau film tant attendu de la série. Sa première est prévue en salles le 22 décembre 2022. Dans cet article on vous dit tout ce qu’on sait sur le retour de Keanu Reeves et compagnie.

Origine | Fonderie numérique