Où voir tous les films de Spider-Man ? Pourquoi ne sont-ils pas sur Disney Plus ?

Spider-Man: No Way Home va devenir l’un des plus grands phénomènes cinématographiques de ces derniers temps. Depuis Avengers : Endgame en 2019, on ne se souvenait plus de rien de tel, ce qui montre non seulement l’intérêt de ce troisième film avec Tom Holland dans l’univers cinématographique Marvel – il est déjà confirmé qu’il y en aura plus – mais aussi l’état de forme spectaculaire du personnage dans le monde du divertissement : séries, films, jeux vidéo…

Que ce soit avant de regarder Spider-Man: No Way Home ou après (ou les deux!), De nombreux fans sont sûrement intéressés à voir tous les films de Spider-Man en ligne sur les différents portails de streaming d’aujourd’hui. Cependant, ils ne sont pas disponibles sur Disney+. Nous vous disons où voir chaque film et pourquoi ils ne sont pas sur la plateforme Disney.

Pourquoi Spider-Man n’est-il pas sur Disney + ?

La respuesta corta a por qué Spider-Man no está en Disney+ se origina a que Mavel vendió los derechos del personaje a Sony allá por los años noventa, cuando Marvel atravesaba problemas económicos y tuvo que sacrificar unas cuantas licencias al tiempo que reformulaba su universo del comique. Parmi tous ces sacrifices figurait la vente des droits cinématographiques, et non son exploitation dans l’univers comique. Par conséquent, Marvel a continué à utiliser Spider-Man dans le secteur de l’édition, mais pas dans le secteur audiovisuel, perdant du même coup presque toutes les redevances pour la vente de merchandising.

Quel est le meilleur film de Spider-Man ?

Une fois l’année 2009 arrivée et la Walt Disney Company rachetant Marvel Entertainment, les négociations sont rouvertes. Disney, conscient du potentiel du super-héros le plus important de la maison des idées, a réussi à récupérer la pate des droits d’exploitation du merchandising – Sony connaissait alors des problèmes financiers et a accepté la proposition.

Enfin, en 2016, nous avons assisté à la première incursion de Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel avec Captain America : Civil War, puis Spider-Man : Homecoming, Avengers : Infinity War, Vengadoes : Endgame et Spider-Man : No Way Home. Mais en 2019 tout était sur le point d’exploser : Marvel Studios et Sony ne sont pas parvenus à un accord et la situation a atteint un point de rupture, ce qui aurait signifié le départ de Peter Parker du MCU. Cependant, ils sont finalement parvenus à un accord. Le nouveau contrat qui unit actuellement les deux sociétés autour de Spider-Man comprend 25% des bénéfices au box-office générés par les films mettant en vedette Spidey pour Marvel Studios, tandis que la société elle-même continuera à détenir 100% des droits sur le merchandising basé sur les personnages.

Cependant, la raison pour laquelle les films Spider-Man ne sont pas sur Disney + est que Sony conserve les droits de distribution du personnage. Sony décide où et comment ses films peuvent être vus en dehors du cinéma.

Où regarder tous les films Spider-Man en ligne

Vous pouvez regarder The Amazing Spider-Man sur NETFLIX.

Vous pouvez regarder The Amazing Spider-Man 2: Electro Power sur NETFLIX.

