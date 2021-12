Tomb Raider : The Live Experience ouvrira ses portes en 2022 ; nouveaux détails et images

Tomb Raider : The Live Experience ouvrira ses portes l’année prochaine 2022 à Londres, en Angleterre. Avec des billets déjà disponibles à la réservation au prix de 77 livres (environ 90 euros), cette véritable expérience basée sur la saga populaire des jeux vidéo de Lara Croft cherchera à plonger les amoureux de l’exploratrice dans des environnements recréant des scènes vues dans ses œuvres. On peut déjà voir de nouvelles images de ce genre de parc à thème.

Tomb Raider : L’expérience en direct

Selon Collider, Tomb Raider: The Live Experience comprendra le Croft Mansion, des tombes anciennes, des navires coulés dans la jungle du Costa Rica et bien plus encore. Ces arts conceptuels servent à nous donner une idée de ce que l’on peut attendre du site, dont les dimensions sont actuellement inconnues ; mais ils indiquent un haut degré de fidélité et des détails en trois dimensions.

Par exemple, il y aura des murs d’escalade à escalader, des lianes à traverser et des sols avec des obstacles pour naviguer. Toutes ces activités favoriseront le plaisir et le sentiment de s’y sentir, au milieu des épreuves qui ont accompagné Lara Croft à travers une multitude de rendez-vous jeux vidéo et films.

Tomb Raider : The Live Experience est présenté dans Concept Arts ; billets déjà disponibles

Square Enix veut exploiter au maximum la licence Tomb Raider. Après le redémarrage du film avec Alicia Vikander et les derniers jeux vidéo de Cyrstal Dynamics et Eidos Montréal, le 25e anniversaire du personnage sera célébré avec style en 2022. La pandémie de COVID-19 entrave le développement de Tomb Raider : The Live Experience, mais si tout se passe bien, il ne faudra que quelques mois pour qu’elle ouvre enfin ses portes dans la ville anglaise ; Plus précisément dans le quartier Stables Market, l’un des quartiers les plus centraux et commerciaux du cœur de Londres.

L’avenir de Lara Croft dans les jeux vidéo est actuellement inconnu. Eidos Montréal vient de sortir Marvel’s Guardians of the Galaxy; tandis que Crystal Dynamics a été immergé dans Marvel’s Avengers. Suite à la compilation de la trilogie moderne de Tomb Raider, les prochaines aventures de Lara Croft dans le secteur où elle est née restent à dévoiler.

Origine | collisionneur ; Tomb Raider en direct