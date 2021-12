Final Fantasy VII Remake Intergrade et Forspoken coûteront 80 euros sur PC

Square Enix a profité de sa présence aux Game Awards 2021 le 10 décembre pour confirmer que Final Fantasy VII Remake Intergrade arrivera sur PC le 16 décembre et que Forspoken, le nouveau RPG d’action développé par Luminous Productions pen exclusivement pour consoles sur PlayStation, sera faire de même en mai prochain. Il y a un dénominateur commun aux deux : ils auront un prix de 80 euros en version informatique.

Cette décision, qui n’a pas satisfait la communauté, crée un nouveau précédent dans la distribution de jeux vidéo sur PC, étant donné qu’une des particularités des titres sur cette plateforme est qu’ils sont généralement moins chers que la normale. En effet, des sociétés comme Sony ont commencé à distribuer des titres exclusifs des PlayStation Studios sur ordinateur, mais pour 49,99 euros (au lieu de 79,99 euros, son nouveau maximum sur PlayStation 5). Xbox Game Studios, quant à lui, vend des œuvres comme Forza Horizon 4 et Gears 5 sur Steam pour 69,99 euros ; tandis que Forza Horizon 5 et Halo Infinite sont moins chers, 59,99 euros.

Ainsi, cette barrière entre 50 et 60 euros pour les premières de grandes productions – dans leurs éditions simples – sur des portails tels que Steam et Epic Games passe à un nouveau standard, qui expérimente désormais avec 79,99 euros. Ce mouvement ne veut pas dire qu’il se passera toujours ainsi ; mais cela démontre la volonté de l’éditeur japonais d’implanter ce nouveau modèle. Tout dépendra de la performance commerciale des deux titres.

Final Fantasy VII Remake Intergrade arrive sur PC dans quelques jours; exigences confirmées

Final Fantasy VII Remake Intergrade profitera de sa sortie sur PC pour améliorer les textures, l’éclairage et les éléments des environnements ; plus un mode photo personnalisable. Ceux qui ont un ordinateur suffisamment puissant peuvent en profiter en résolution 4K (Ultra Hd) avec HDR, clavier et souris, XInput et DirectInput pour les contrôleurs. En outre, le taux de rafraîchissement maximal sera jusqu’à 120 images par seconde (sur les moniteurs pris en charge). Ses exigences minimales et recommandées sont déjà confirmées.

Final Fantasy VII Remake Intergrade arrivera sur Epic Games Store ce 16 décembre, mettant ainsi fin à sa disponibilité exclusivement sur les consoles PlayStation. Cette édition Integrade comprendra à la fois le jeu original de Cloud and company et le DLC Episode INTERMission, avec Yuffie. Les personnes intéressées par le jeu peuvent désormais l’ajouter à leur liste de souhaits et connaître la configuration système minimale et recommandée pour l’exécuter sur des ordinateurs Windows.

Final Fantasy VII Remake Intergrade est disponible pour PlayStation 5 (jeu de base disponible sur PS4 ; rétrocompatible avec PS5. Le célèbre titre de Square Enix sortira sur PC sur Epic Games Store le 16 décembre 2021 au prix de 79, 99 euros. Forspoken, pendant ce temps, arrivera sur PS5 et PC le 24 mai 2022.

Origine | Final Fantasy VII; Epic Games ; Fumer