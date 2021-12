Halo Infinite – Extension des listes de lecture le 14 décembre ; modes confirmés

Halo Infinite est désormais disponible sur PC, Xbox Series X | S et Xbox One. Le titre, dont l’aspect multijoueur est totalement gratuit depuis le mois dernier et téléchargeable indépendamment, bat son plein et 343 Industries travaille chaque jour pour enrichir le contenu et améliorer l’expérience. Et un aspect clé se retrouve dans les playlists, quelque chose qui a suscité les critiques de la communauté et sur lequel le studio s’est déjà mis au travail : ce sera mardi prochain, 14 décembre, quand une nouvelle mise à jour arrivera avec de nouveaux modes de jeu.

Assassin, All Against All, Tactical Assassin (SWAT) et Party, le mode qui parie sur des armes aléatoires à chaque tour sont les modes choisis. De plus, un représentant du studio a confirmé que des ajustements seront également apportés aux défis du Battle Pass, en particulier en ce qui concerne certains très frustrants pour lesquels de nombreux utilisateurs ont manifesté leur malaise.

La campagne Halo Infinite est maintenant disponible

S’il y avait une grande inconnue entourant le retour du Master Chief, ce n’était autre que sa campagne prometteuse, qui a débuté le 8 décembre. Dans notre critique globale du titre (9 sur 10), nous disons que « Halo Infinite est l’épisode dont la série avait besoin. Si nous étions dans un match de tennis, 343 Industries aurait gagné un ballon de match. L’équipe donne son bras pour tordre imposant sa seule vision créative pour revenir au carré de départ. Car Bungie a laissé le chemin balisé à son époque, et il ne faisait que moderniser une formule immortelle ».

Halo Infinite est maintenant disponible sur PC, Xbox Series X | S et Xbox One. Le jeu fait partie du catalogue Xbox Game Pass sur les trois plateformes. De plus, le mode multijoueur est entièrement gratuit et vous pouvez également le trouver sur Steam.

Origine | 343 secteurs sur Reddit