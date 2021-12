Fun & Serious Game Festival 2021 : Psychonauts 2 est le jeu de l’année ; tous les gagnants

La dernière ligne droite de l’année est toujours marquée par les récompenses qui sont distribuées dans l’industrie du jeu vidéo. Quelques jours seulement se sont écoulés depuis la célébration des Game Awards 2021, un événement au cours duquel GOTY 2021 est allé à It Takes Two. Et dans notre pays on fait de même chaque année : on connaît déjà tous les gagnants du Fun & Serious Game Festival 2021. Le meilleur jeu de l’année ? Rien de plus et rien de moins que Psychonauts 2, un titre qui a toujours été parmi les favoris. Voici la liste complète des gagnants.

Gagnants du Fun & Serious Game Festival 2021

Prix ​​du jeu de l’année 2021

Psychonautes 2

Terreur Metroid

Forza Horizon 5

Boucle de la mort

Il faut être deux

Meilleur design jouable

Psychonautes 2

Terreur Metroid

Il faut être deux

Boucle de la mort

Ratchet & Clank : une dimension à part

Meilleur design narratif

Psychonautes 2

Douze minutes

Appel de la mer

Boucle de la mort

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

Meilleure direction artistique

Psychonautes 2

Boucle de la mort

Ratchet & Clank : une dimension à part

Village de Resident Evil 8

Appel de la mer

Meilleur traitement du son

Terreur Metroid

Returnal

Village de Resident Evil 8

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

Douze minutes

Meilleure adaptation



Ésotérique

The Witcher : le cauchemar du loup

Resident Evil : Ténèbres infinies

L’indé le plus innovant

Chicorée : un conte coloré

Prix ​​du meilleur jeu vidéo basque

Psychonauts 2, le retour d’une aventure très spéciale

L’esprit est l’une des choses les plus complexes auxquelles les humains ont été confrontés depuis qu’ils peuvent s’en souvenir. L’explorer – et savoir comment il fonctionne – reste une véritable fabrique d’inconnues. Heureusement, dans les jeux vidéo, ce n’est pas si difficile, surtout si nous avons l’aide des psychopathes, une sorte de groupe d’agents spécialisés dans la psyché humaine, capables de se matérialiser à l’intérieur du sujet et de traiter ses traumatismes les plus profonds. Si vous voulez savoir tout ce que propose Psychonauts 2, vous pouvez lire notre analyse sur le lien suivant.

Psychonauts 2 est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et xbox One.

Origine | Festival Fun & Serious Game 2021