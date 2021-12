F1 2021 : recréez le duel final entre Hamilton et Verstappen à Abu Dhabi ; qui gagnera?

Le championnat du monde de Formule 1 se terminera demain et le scénario est on ne peut plus séduisant : Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont plantés dans la course finale à égalité de points, et cela signifie que les comptes sont très clairs pour décider du champion : celui qui est capable d’atteindre l’objectif avant que son rival ne remporte le titre immédiatement. Et F1 2021, le jeu vidéo officiel de la compétition, a son mot à dire. Comme du Paul Octopus à la Coupe du monde de football sud-africaine conquise par l’Espagne, la carrière d’Abou Dhabi a été recréée dans le titre Codemasters avec l’intention de prédire le vainqueur. Le résultat? Une victoire angoissante pour Verstappen. Voici la vidéo de la simulation.

F1 2021 : la course se déplace sur votre console

Codemasters a passé des années à affiner la proposition avec laquelle chaque jour conquiert plus de fans de sport automobile. La licence Formule 1 n’est pas facile à gérer, mais le studio britannique a réussi à trouver un équilibre entre une expérience de simulation et un jeu vidéo accessible à tout profil d’utilisateur. Dans notre analyse du dernier et actuel versement (8,7 sur 10), nous avons dit que « F1 2021 poursuit l’excellente ligne jouable promue de son versement précédent. L’arrivée de la nouvelle génération de consoles nous apporte un titre qui prend peu de risques, mais n’aggrave pas les choses pour cela : c’est la meilleure occasion de vivre fidèlement la licence sur les quatre roues ».

F1 2021 est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. Récemment, le jeu a reçu gratuitement le mythique circuit Enzo e Dino Ferrari, plus connu sous le nom d’Imola.

