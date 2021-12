Pubg Sera Gratuit à Partir De Janvier 2022

Après les rumeurs qui ont émergé l’été dernier, PUBG passera enfin au format free to play à partir de janvier, face à l’ouragan Fortnite, qui n’a laissé que Call of Duty: Warzone debout dans la bataille royale. Coûtant jusqu’à présent 29,99 euros -bien qu’il ait été inclus il y a des mois dans PS Plus-, le jeu qui a rendu le genre populaire sera totalement gratuit à partir du 12 en particulier, bien qu’il existe des moyens de contribuer économiquement à la subsistance du jeu.

PUBG Corporation flirte depuis longtemps avec l’idée de faire passer son jeu en free to play, une décision qui est finalement entrée en vigueur il y a deux jours. Selon la société, cela donnera « l’opportunité d’élargir encore plus la communauté et de pouvoir apporter l’excitation du jeu au monde entier, tout en offrant de nouveaux amis, un matchmaking plus rapide et pour être honnête, plus de buts à viser. . notre base de joueurs existante. «

Gratuit, bien qu’il y ait des petits caractères

Comme nous l’avons dit précédemment, il y aura une option de paiement facultative. Ce sera un paiement unique de 12,99 euros qui donnera accès à plus de contenu que la version gratuite, qui aura des restrictions très sévères. Par exemple, ce paiement donnera la possibilité d’accéder au mode compétitif avec rang, puisque la version free to play ne proposera que des jeux conviviaux, qui nécessiteront un seul abonnement à Battlegrounds Plus, qui sera ainsi ce qu’elle s’appellera, pour être capable de jouer à des jeux compétitifs.

Battlegrounds Plus offrira également d’autres avantages, tels qu’un boost d’expérience temporaire, la possibilité de créer et de jouer à des jeux personnalisés et des objets en jeu tels que des chapeaux, des masques ou des gants. Ceux qui ont déjà le jeu accéderont automatiquement à Battleground Plus, avec tous ses avantages, en plus d’avoir quelques extras supplémentaires.

PUBG sera Free to Play à partir du 12 janvier sur toutes les plateformes où il est disponible.

Source : PUBG