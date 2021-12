Une version non officielle d’Ievan Polkka de Hatsune Miku arrive à Fortnite

Avec le changement de magasin quotidien du 11/12/2021 dans Fortnite Battle Royale, la nouvelle emote Idol Series appelée « Je suis heureux » a été ajoutée au jeu. Il s’avère qu’il s’agit d’une version non officielle d’Ievan Polkka, dont la version la plus connue est celle d’Hatsune Miku. On vous dit tout sur cette nouvelle danse de la saison 1 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 3 :

À 01h00 CET le 11/12/2021, le fichier pakchunk1004-WindowsClient.utoc a été déchiffré à partir du système de fichiers Fortnite Battle Royale. Ces fichiers contiennent la danse I’m Happy, qui a également été publiée dans la boutique du jeu ce jour-là. Vous pouvez voir la danse juste en dessous :

Pour un prix de 500 V-Bucks (le taux d’équivalence actuel est de 1 000 V-Bucks = 7,99 €), on peut se procurer ce nouveau geste / danse de la Fortnite Icon Series / Idol Series.

La danse est une version non officielle de Ievan Polkka, une chanson folklorique finlandaise de 1928 ; sa version la plus populaire est la reprise du chanteur japonais Vocaloid Hatsune Miku. Sa popularité l’a amené à être utilisé comme chanson de tutoriel dans divers jeux vidéo Hatsune Miku: Project DIVA.

Compte tenu à la fois du rythme de la chanson dans Fortnite et des pas de danse et du fait que le personnage porte quelques légumes, il est plus qu’évident que le geste I am Happy est une référence à la version Ievan Polkka de Hatsune Miku . Cependant, compte tenu des collaborations successives de Fortnite Battle Royale à la fois sous la forme de skins et de concerts comme celui d’Ariana Grande, nous nous demandons pourquoi ils n’ont pas pris la peine d’autoriser la reprise de Hatsune Miku par Ievan Polkka.

