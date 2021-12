C’est ainsi que commence Spider-Man No Way Home : la première minute du film dévoilée

Ces dernières semaines, de nombreux clips vidéo ont été publiés en tant que teasers pour Spider-Man No Way Home, montrant de nouvelles scènes ou d’autres scènes prolongées des deux bandes-annonces publiées jusqu’à présent. Bien que maintenant arrive la première minute complète du film et que vous pouvez voir ci-dessous avec d’autres clips avec quelques secondes jamais vues auparavant.

No Way Home commence après Far From Home

Ainsi, et comme Tom Holland avançait il y a quelque temps, Spider-Man No Way Home démarre immédiatement après Spider-Man Far From Home, le précédent film individuel du super-héros arachnide dans le cadre de l’UCM. À tel point que nous voyons Spider-Man regarder avec incrédulité les nouvelles exclusives de J. Jonah Jameson sur les grands écrans de Times Square, Manhattan, où la véritable identité de Spider-Man est révélée au monde.

Puis, et voyant que les gens commencent à entourer MJ, Spidey la « sauve » pour échapper à la foule et aux premières accusations populaires sur le possible meurtre de Mysterio de sa part, quelque chose que l’on voit déjà dans Far From Home comme une manipulation de plus du scélérat. Tout cela alors que les deux atteignent le sommet d’un pont pour se mettre en sécurité lorsque Peter reçoit l’appel de son ami Ned criant « mec! »

Par curiosité, alors que Spider-Man et MJ se balancent parmi les gratte-ciel de Times Square, on peut voir une affiche de la comédie musicale dédiée à Steve Rogers, la même qui apparaît dans la série Hawkeye qui est diffusée ces semaines sur Disney +. Ce même clip contient d’autres séquences avec des images inédites du film.

Spider-Man No Way Home sort en salles le 16 décembre 2021.

Origine | UN média