Tom Holland partage ses méchants les plus désirés pour les futurs films de Spider-Man

Spider-Man No Way Home ouvre dans moins d’une semaine et la machinerie promotionnelle ne s’arrête pas ces derniers jours ; à tel point que les principaux protagonistes du film avec Tom Holland aux manettes continuent d’offrir de nombreuses interviews aux médias du monde entier dans lesquelles ils partagent de nouvelles informations sur le nouveau film du super-héros arachnide de Marvel. Et à cette occasion, Holland lui-même a partagé les méchants de Spider-Man qu’il aimerait affronter à l’avenir.

Les méchants les plus recherchés de Spider-Man

Pour commencer, Tom Holland veut affronter Kingpin, l’un des méchants classiques de Spider-Man dans les comics : « J’aimerais vraiment affronter Wilson Fisk », en plus de commenter que Madame Web serait un personnage intéressant pour le cinéma. Bien que dans une autre interview, Tom Holland ait mentionné Morbius comme un méchant qu’il aimerait voir devant Spidey : « Je pense que le film Morbius a l’air très bien. Et c’est plus effrayant, ce film. Je pense que ça pourrait être une chose cool, Spider-Man contre un vampire. »

De plus, l’acteur passe en revue ses trois méchants préférés qu’il a affrontés avec le Vautour (pour avoir été le premier et « c’était génial ») en premier lieu avec Mysterio de Jake Gyllenhaal et le Bouffon Vert de Willem Dafoe, qu’il affrontera dans Spider-Man No Way Home, assurant que travailler avec l’acteur a été l’une de ses meilleures expériences au cinéma.

Bien que le plus surprenant soit quand Tom Holland assure qu’il serait formidable de voir Spider-Man lui-même comme un méchant : « J’aimerais aussi voir ce qui se passe si mon Spider-Man devient un méchant, je pense qu’il y a des choses intéressantes que vous pourrait faire un film sur un anti-héros, ou des choses comme ça », conclut l’acteur.

Spider-Man No Way Home sort en salles le 16 décembre 2021.

Origine | RBC