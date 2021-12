FIFA 22, FUT Versus Mode : qu’est-ce que c’est, joueurs sélectionnés et durée

FIFA 22 célèbre sa nouvelle promotion dans Ultimate Team. Baptisée Versus Mode de FUT, cette série d’articles propose un affrontement entre les deux versions d’un même joueur. D’EA Sports, ils ont déjà partagé la première équipe et les dates de disponibilité.

Qu’est-ce que le mode FUT Versus dans FIFA 22 ?

« Pendant une durée limitée, le mode FUT Versus proposera un contenu spécial dans FIFA 22 Ultimate Team pour célébrer la diversité des forces opposées présentes dans le football, des styles de jeu opposés aux affrontements les plus féroces du football mondial », révèle la société sur son site officiel. . « Tu veux jouer avec le feu ? Ou êtes-vous plutôt brise-glace ? Les 11 joueurs de la FUT Versus Squad s’aligneront dans deux styles de jeu concurrents dans FUT 22 : Fire Versus et Ice Versus. Ces deux groupes offrent à chaque joueur FUT Versus deux améliorations permanentes uniques et quelques skins d’objets. »

La première équipe, Fire FUT Versus, sera disponible du 10 au 13 décembre à 19h00 (CET). Le second, Ice FUT Versus, fera de même entre le 13 et le 17 décembre à la même heure.

Ensuite, nous vous laissons le premier tour de ceux sélectionnés.

BU : Gabriel Jesus, 89 ans, Manchester City

MI : Rashford, 88 ans, Manchester United

MC : Valverde, 87 ans, Real Madrid

CT : Koundé, 87 ans, FC Séville

Directeur général : Adama Traoré, 86 ans, Wolverhampton

BU : Correa, 86 ans, Atlético de Madrid

CT : Gomez, 86 ans, Liverpool

MC : Pereyra, 85 ans, Udinese

LI : Schulz, 85 ans, Borussia Dortmund

RS : Mbabu, 85 ans, Wolfsbourg

CAM : Claude-Maurice, 84 ans, Nice

Source: EA Sports