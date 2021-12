PlayStation rachète Valkyrie Entertainment, studio de support derrière Halo Infinite et God of War

PlayStation Studios ajoute une nouvelle équipe. La société japonaise confirme l’acquisition de Valkyrie Entertainment, un studio fondé en 2002 qui a travaillé sur des projets Triple A en tous genres. Halo Infinite, God of War, League of Legends et Valorant ne sont que quelques-uns des noms trouvés au cours de sa longue carrière.

« Aujourd’hui, nous annonçons que Valkyrie Entertainment rejoindra la famille PlayStation Studios », a annoncé Hermen Hulst, chef du groupe, dans un bref tweet. « Le studio apportera une contribution inestimable aux franchises clés de PlayStation Studios. »

Qui sont Valkyrie Entertainment ?

L’équipe est basée au cœur de Seattle, à quelques pâtés de maisons de monuments emblématiques de la ville tels que le musée d’art, le marché de Pike Place et les théâtres populaires. Sur leur site officiel, ils se définissent comme « un studio indépendant composé de développeurs expérimentés passionnés par la qualité et l’efficacité du travail ».

Son profil sur le réseau social Twitter manque quelque peu de mouvement. Son dernier tweet date du 10 septembre de cette année, quelques heures seulement après avoir confirmé son travail sur le développement de God of War Ragnarok. Quelques mois plus tôt, le 2 mars, son fondateur célébrait l’aide de l’équipe dans la production d’Aliens : Fireteam Elite.

L’engagement de PlayStation à renforcer son portefeuille d’équipements s’est poursuivi cette année. Deux noms apparaissent en évidence : Bluepoint Games et Housemarque. Les créateurs de Demon’s Souls Remake et Returnal, respectivement, font déjà partie de la structure interne, tout comme Firesprite et Nixxes Software. Dans ce lien, vous pouvez découvrir ceux qui font partie de l’entreprise.

Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, a déclaré en novembre qu’ils avaient plus de 25 jeux en développement. Certains d’entre eux commenceront à arriver en 2022. Nous avons déjà confirmé des noms sur la table : Horizon Forbidden West (18 février), Gran Turismo 7 (4 mars 2022) et God of War Ragnarok (2022).

