CrossfireX : un nouveau trailer montre la campagne Remedy et confirme sa date définitive

CrossfireX indique déjà au calendrier son lancement sur les consoles Xbox Series X | S et Xbox One. Le titre de Smilegate arrivera le 10 février 2022. L’annonce a eu lieu sous les projecteurs des Game Awards 2021, où l’on a pu voir les premières scènes de votre campagne solo. Vous pouvez voir la bande-annonce complète en haut de cette actualité.

Le mode solo a été développé en collaboration avec Remedy Entertainment. Les créateurs d’Alan Wake and Control plongent dans leur premier jeu de tir à la première personne. « Travailler avec Remedy a permis à CrossfireX d’explorer les possibilités de narration qui existaient dans la franchise, et nous les remercions d’avoir rendu cela possible », explique Jaren Wade, chef de l’équipe marketing chez Smilegate West, dans un article sur Xbox Wire.

La campagne se compose de deux histoires, Operation Catalyst et Operation Spectre. Les deux nous feront jouer du point de vue des factions disponibles en multijoueur. Nous devons souligner que l’équipe a confirmé que le colis complet arrivera dès le premier jour.

Qu’avons-nous pensé de CrossfireX ?

Durant l’été 2020 nous vous avons proposé nos impressions sur la bêta privée multijoueur. Cet aperçu nous a permis de jouer chaque côté de leur offre, à la fois l’expérience classique et celle qui introduit la mécanique moderne. « La bêta privée de CrossfireX nous a permis de savoir que lorsqu’il propose quelque chose de plus classique, il parvient à démontrer ses qualités », a-t-on expliqué. « Il y a beaucoup à corriger, d’autres décisions à renverser et à améliorer la stabilité mondiale. Comme il s’agit d’un projet en développement, nous comprenons qu’il y a des bugs qui peuvent être corrigés par la suite. Reste à voir comment il se déroulera dans sa version finale ».

Après plusieurs retards, dont un qui pointait vers 2021, Smilegate placera son nouveau travail le 10 février 2022 sur les plateformes Xbox.

Source : Xbox Wire