Dune : Spice Wars, c’est le nouveau jeu de stratégie qui arrivera sur PC en 2022

Les The Game Awards 2021 nous ont laissé de nombreuses surprises, dont la révélation de Dune : Spice Wars, le nouveau jeu vidéo de stratégie se déroulant dans l’univers de Frank Herbert. Développé par Shiro Games et publié par Funcom, le titre commencera sa période d’accès anticipé dans le courant de 2022 (non spécifié). D’après son dossier sur Steam, il arrivera avec des textes en Français. Profitez de votre bande-annonce et découvrez les premiers détails.

Dune : Spice Wars parie sur la stratégie 4X en temps réel

Strategy 4X est l’abréviation de « Explorer, étendre, exploiter et exterminer ». Elle s’applique aux titres qui utilisent la gestion des macros, que l’action soit au tour par tour ou en temps réel, comme c’est le cas dans Dune : Spicer Wars. Même s’il faudra pour le moment attendre pour connaître de nombreux détails, le synopsis officiel nous invite à « explorer le paysage à la recherche de signes de vers ou risquer de perdre vos troupes et cueilleurs d’épices aux mains de vers des sables titanesques qui sortiront de les dunes pour les avaler entières. Battez vos adversaires par des intrigues politiques, écrasez-les au combat et affaiblissez-les avec votre réseau d’espions ».

L’exploration jouera un rôle fondamental dans le déroulement de l’histoire, car elle aura un grand impact sur la découverte de ressources, la recherche d’alliés – ou d’ennemis – et la confrontation aux plus grandes menaces. Les mécaniques communes au genre ne manqueront pas comme la gestion et le développement de l’économie, les relations avec les différentes factions et la valeur de l’influence politique. Selon les premiers détails partagés par Shiro Games, nous aurons des possibilités infinies pour atteindre notre objectif.

Dune: Spice Wars commencera en accès anticipé sur PC via Steam dans le courant de 2022.

Origine | Funcom sur YouTube