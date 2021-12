Spider-Man No Way Home réchauffe le derby madrilène avec Koke et Lucas Vázquez

Le derby de Madrid est l’un des matchs les plus spéciaux qui existent sur la planète football. Et dimanche prochain à 21h00 (CET), le Real Madrid et l’Atlético de Madrid se rencontreront au Santiago Bernabéu. Mais ce ne sera pas le seul grand événement que nous allons vivre au cours des prochains jours, puisque Spider-Man : No Way Home fait sa première en salles le 16 décembre. On pourrait penser que les deux événements n’ont aucun rapport… Si ce n’était du fait que Koke et Lucas Vázquez, représentants des deux équipes, ont décidé d’entrer dans le Multivers pour commencer le match plus tôt. Ne manquez pas la vidéo suivante.

Spider-Man : No Way Home, en salles le 16 décembre

Spider-Man : No Way Home est le troisième film mettant en vedette le super-héros le plus aimé de ces moments dans l’univers de la maison des idées ; De plus, il y a quelques jours, il a été confirmé que nous aurons au moins trois autres films du personnage dans l’univers cinématographique Marvel. Un film qui, selon les déclarations de Tom Holland, prévoyait à l’origine d’avoir Hunter’s Kraven comme méchant, mais finalement ce n’est pas le cas.

Le film a la réalisation de Jon Watts (Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home), ajouté à un casting de grands visages, à commencer par Tom Holland – qui sera également Nathan Drake dans Uncharted de Sony Pictures – comme Peter Parker , Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon et Marisa Tomei, entre autres.

Cela peut vous intéresser :

De retour dans le derby madrilène, le match est marqué par la différence entre les deux clubs au classement de la Liga. L’équipe de Carlo Ancelotti est en tête, tandis que l’équipe de Cholo Simeone occupe la quatrième place et compte 10 points de retard sur les Blancs.

Origine | Sony Pictures (communiqué de presse)