Jason Momoa annonce la fin du tournage d’Aquaman 2 avec un clip vidéo amusant

C’est fini. Cela a été annoncé par Jason Momoa à travers une belle vidéo avec d’autres collègues de l’équipe de production d’Aquaman and the Lost Kingdom, la suite du film à succès de Warner Bros. et DC Aquaman, qui a déjà terminé le tournage après près de 6 mois et une interruption. de quelques semaines en raison du propre COVID positif de l’acteur. « Aquaman 2. That’s a Wrap! », peut-on lire dans le message partagé par l’acteur à côté du clip vidéo.

Aquaman et le royaume perdu au cinéma en 2022

Ainsi, et à travers l’expression traditionnelle anglaise « that’s a wrap », qui en argot cinématographique signifie que la production ou le tournage est déjà terminé, Jason Momoa a fêté la fin d’un travail qui l’a occupé une bonne partie de cette 2021.

Et c’est que le film a commencé son tournage en juin de cette année, étant affecté par un arrêt de quelques semaines par le positif dans COVID de Jason Momoa lui-même ; Après son rétablissement (bien qu’apparemment il y ait des effets notables sur sa santé), le tournage s’est poursuivi jusqu’à ce début décembre.

Ces dernières semaines, la rumeur commençait déjà à se répandre que le tournage touchait à sa fin, puisque d’autres acteurs du casting d’Aquaman et de Lost Kingdom comme Dolph Lundgren avaient déjà annoncé qu’ils avaient terminé leur travail de production. Malgré tout, on ne sait encore pratiquement rien de l’intrigue de ce nouveau film DC, puisque dans la dernière édition du DC FanDome presque aucune nouvelle du film n’a été partagée, au-delà des arts conceptuels et matériels du plateau de tournage.

Bien entendu, tant le réalisateur James Wan que Jason Momoa lui-même ont déjà exprimé à plusieurs reprises leur intention d’offrir un spectacle visuel encore supérieur à celui du premier volet. Pour l’instant, il faudra attendre un premier trailer d’Aquaman and the Lost Kingdom pour en savoir plus, dont la première est fixée au 16 décembre 2022.

